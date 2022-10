A videoklip egy kislányak ábrándjait, valamint a vele történt eseményeket mutatja be, amelyben szerepet kapnak a zenekar tagjai. Orlik István a Kultúr Találka együttes vezetője azt is elmondta, hogy számos szimbólumot használtak a zene hangszerelése közben. Ilyen például a zongora futam, amivel a csepegő eső hatását szerették volna kelteni. De a zene egyszerűségét és természetközelségét jellemzi a Cajón is, ami egy dobozra hasonlító ütőhangszer. Ezeket a természetközeli élményeket igyekeztek átemelni a videó történetébe is.

Fotós: Mócza Dániel

Bohár Dániel operatőr számára rengeteg újdonságot tartogatott a videóklip forgatása, mert ritkán dolgozik gyermekszínésszel. - Vicces volt, mert teljesen másképp kell velük bánni, mint egy profi színésszel. Érzékenyebbek, nehezen viselik az álarcokat, így a fáradtság sokkal jobban meglátszik rajtuk. Ezt legjobban a játszótéri jeleneteknél lehetett észrevenni a forgatás alatt. De Horváth Vera Anna és Orlik István csöppségei is, akik elvállalták a statisztaszerepeket nehezen, de megbirkóztak a szórakoztató feladatokkal.