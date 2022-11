Sokáig Franciaországban éltek, és csak ritkán tértek vissza Magyarországra, de a háború kitörése előtt Kaposváron rendeztek egy háromnapos kiállítást a Turul szállóban, ahol el is adtak festményeket. Amikor visszamentek Párizsba, és rendeztek még egy tárlatot, kitört az első világháború. Mint egy ellenséges állam polgárainak, menekülniük kellett, végül Hollandiában kötöttek ki. Galimberti olasz származása ellenére úgy döntött, hogy belép a császári és királyi magyar hadseregbe, Pécsen sorozták be. Felesége közben megbetegedett, tüdőgyulladást kapott és hamar meghalt. Galimberti Sándor a felesége halálát nem tudta elviselni, és dacára annak, hogy volt egy hároméves gyermekük, Márió, felutazott Pestre és a Műcsarnok háta mögött szíven lőtte magát. Az öngyilkossága még az amerikai bulvárújságokban is hírnek számított. Fia, a külföldön élő Márió 1968-ban hunyt el, haláláról az akkori Somogyi Néplap is beszámolt.

Galimbertitől és Dénes Valériától 1917-ben még 117 művet tudtak kiállítani, míg egy 2002-es kiállításra már csak 30–40-et találtak. A többi kép elveszett. – Tudjuk, hogy Dénes Valéria Henri Matisse tanítványaként szobrokat is készített a francia mester műtermében, de ezekről még csak fotókat sem ismerünk – mondta Barki Gergely. – Bármi előkerülhet, fotók, levelek, képeslapok. A kutató mindennek örül, de grafikáknak, festményeknek a legjobban.

Vannak alkotások, amelyeket háborús veszteségként kezelnek, ilyen ez is, amely Galimberti Sándor „Nomád nő” c. festménye, az eredeti mű 1945-ben elveszett.

Az első világháború kitörése után a Franciaországban élő magyar kubista alkotók hasonlóan jártak, mint Galimbertiék. Mivel ellenséges állam polgárainak számítottak, a párizsi műtermeikben lévő alkotásokat fillérekért elárverezték. A legtöbb mű sorsáról nem tudni, csak a képek és szobrok tíz-húsz százalékának ismert a története. A művészek közül többen internálótáborokba kerültek, de ott is alkottak. Volt, aki a francia hadseregbe vonult be, egyesek külföldön élték le az életüket, mások hazatértek. Csáky József, Miklós Gusztáv, Szobotka Imre, Kóródy Elemér, Farkas István alkották a párizsi kubista művészcsoportot, egyetlen közös fotó örökítette meg őket. A műveik sorsa hányatott, sokszor nem ismerték fel az értéküket. Bánszky Sándor szobrász egyik művét papírnehezéknek használták egy magyar múzeumban.



Szenzáció volt, amikor Kajdy Csaba influenszernél azonosított egy szobrot

Mindig nagy szenzáció, ha Csáky József szobrász alkotásai közül előkerül valami. Így nagy visszhangja volt annak is, amikor Barki Gergely a Cyla néven ismert Kajdy Csaba influenszer tulajdonában azonosított egy Csáky-szobrot. Kajdy Csaba, Cyla felmenői francia arisztokraták voltak, dédapja pedig Bálint Rezső festőművész. Erről az esetről a művészettörténész írt egy cikket az Art Magazinban.

Barki Gergely szerint ehhez hasonló módon bukkanhatnak fel további művek a magyar kubistáktól akár még bolhapiacokon is. S bár a művészettörténész azt mondja, az elveszett művek döntő többsége feltehetően Franciaországban lehet, azért Magyarországon, akár Kaposváron is pihenhetnek még fel nem fedezett alkotások. – A kubisták baráti viszonyban álltak Galimbertivel, csereberéltek is képeket, ezért akár az is előfordulhat, hogy Kaposvár környékén is előkerülhetnek eddig nem ismert művek – mondta Barki Gergely, aki azt kéri, hogy bátran jelentkezzenek nála azok, akik úgy érzik, hogy egy műalkotás nyomára akadtak.

A művészettörténész a kaposvári Takáts Gyula Könyvtárban tartott előadást a közelmúltban a Kaposvári Polgári Casino szervezésében.