A régi filmek hangulatát szerette volna felidézni az idén hatvanötödik születésnapját ünneplő művész a címmel.

– Nem is én, hanem az alkotásaim ajánlanak engem – mondta a művész, aki huszonnyolc, különböző technikával készített műalkotást hozott el a kiállításra, amelyek között szobrok és könyvillusztrációk is találhatók. Két hónapja jelent meg Andrzej Nowak könyve, Az orosz birodalom áldozatai – A birodalom áldozat címmel, amelynek borítóján szerepel egyik festménye. A kiállítás változatos technikákat vonultat fel, régebbi és a közelmúlt alkotásai is megtalálhatók a paravánokon. Bene János az absztrakt portréknak és a családjának is helyet adott a vásznakon, valamint olyan aktuális eseményeket is megjelenített, mint a háború.

Fotók: Kovács Tibor

– A Niké című festményem szinte világít a vörös színével, amelyen a hangsúlyt Niké háború után megmaradt szárnya kapta… – mutatta alkotását a művész, aki az alkotáson kívül a tanításban is meglelte a lehetőséget és szívügyének érezte az alkotótáborokat is, ám hamarosan nyugdíjba vonul. Elárulta: nem pihenni, hanem alkotni fog.