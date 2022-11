Húsz kisebb és nagyobb értékű ajándékot sorsoltak ki a nevelési-oktatási intézmények munkatársai között Somogyváron. Az önkormányzat négy évvel ezelőtt indított egy akciót, amelyhez több helyi vállalkozás, vendéglátóhely csatlakozott. Balázs József ötletgazda elmondta: közel 130-an regisztráltak és közülük sorsoltak ki húsz nyertest, akik között van takarítónő, gyermeknevelő és pedagógus is.

A díjakat Gyurákovics László polgármester adta át. A díjazottak a Roxinház előadására belépőjegyet, mozijegyet, vacsorameghívást, ajándékcsomagokat nyerhettek. Sőt, hintós sétakocsikázással egybekötött borkóstolón is részt vehettek. Szeptemberben két pedagógusnak biztosítottak ingyenes háromnapos őszi pihenést Balatonedericsen és Szigligeten. Somogyváron jövőben is szeretnének kikapcsolódási lehetőséget biztosítani az oktatási intézményben dolgozóknak.