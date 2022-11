A Boglári Játékszín az Énke című történettel Báron László-díjban részesült. Szendrődyné Botka Krisztina tánc- és drámapedagógus közel húsz éve foglalkozik szakköri keretek közt a boglári általános iskolában a gyerekekkel. Rendszeresen színpadra állítanak egy-egy darabot, amely többnyire saját elképzelése alapján, kész szövegkönyv nélkül készül. Az előadáshoz a bábokat is maga készíti a gyermekek, szülők segítségével. – Magyar szakos tanárként a tanórákon is gyakran alkalmazom a bábjátékot, mert a gyerekek is nagyon szeretik, amikor dramatizálunk. A szakkörre is szívesen jönnek, hisz nagyon jól összekovácsolja a közösséget ez a fajta tevékenység – mondta el a drámatanár.

A felső tagozatosokból álló csoport több megmérettetésen is sikeresen szerepelt már, korábban az egri országos döntőbe is eljutottak, ahol arany minősítést szereztek. – Az Énke története egy papírbábos történet, ahol a gyerekek is a színpadon vannak, és hárman mozgatnak egy-egy emberfigurát – mesélte Szendrődyné Botka Krisztina. – Cirkuszi környezetbe helyeztük a történetet, zenei aláfestéssel, szöveg nélkül játszanak a gyerekek, a mozgás, a zene és a fények dominálnak – tette hozzá a pedagógus, majd megemlítette, hogy sajnos a fiatal korosztálynak nem íródtak szövegkönyvek, ezért többnyire saját ötletből készülnek az előadások.



A gyerekek is a színpadon vannak

– Mi nem paravános bábszínházat játszunk, az előadásokban a gyerekek is a színpadon vannak, mozgatják a bábokat, hiszen a személyiségük is nagyon sokat hozzá tud tenni egy-egy előadáshoz – mondta Szendrődyné Botka Krisztina tánc- és drámapedagógus. – Azon kívül, hogy egy jó kikapcsolódási lehetőség a bábjáték a gyerekek számára, nagyon sok segítséget is adhat, különösen az olyan diákoknak, akik nem tudnak érvényesülni, vagy elevenek, de a színpadon bátran és ügyesen mozognak – tette hozzá a drámatanár, majd elárulta, hogy a szolnoki találkozón a hét főből álló szakmai zsűri kiemelte a gyermekek összehangolt, koncentrált tevékenységét, az összeszedettséget és az előadás során tapasztalt harmóniát.

Az Énke című történetüket tavaly Kaposváron a dél-dunántúli bábjátékosok találkozóján is bemutatták, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával Lakiteleken is láthatta a közönség. A jövő évben a Bűvös Bábos program keretében új darabbal készülnek a veszprémi szemlére.