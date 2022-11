A rendezvénynek a Roxínház épülete adott helyet. Schlichter György Zoltánné az egyesület elnöke lapunknak elmondta, igyekeznek minden évben megszervezni az eseményt azért, hogy a német és a sváb kultúrát minél többen ápolják és széles körben megismerjék.

Fotós: Lang Robert Kaposvar

A gálaesten egy tucatnyi csoport állt színpadra. A fellépők elsősorban német népdalokat énekeltek és felcsendültek sváb zenei dallamok. Olyan kaposvári diákok is bemutatkoztak, akik iskolájuk valamelyik német csoportjában tanulnak. A kulturális eseményre Szegedről és Ágfalváról is érkezett német ajkú egyesület. Schlichter György Zoltánné kiemelte, a nyelvtanulás szempontjából is fontosak az ilyen alkalmak, mert Kaposváron és környékén nagyon sok német él, akik egyáltalán nem beszélnek magyarul. – Igyekszünk foglalkozni a gyerekekkel is, hogy később ők sem feledkezzenek majd el a német kultúráról – emelte ki az egyesület elnöke.