Lady Diana, Orson Welles, Brigitte Bardot, Gábor Zsazsa vagy Ingrid Bergman portréi is szerepelnek a tárlaton éppúgy, mint a fotóművész komolyzenére írt kompozíciói. A hírességek képeinek egyike-másika néhány perc alatt elkészült, míg voltak, amelyek hosszabb időt vettek igénybe, de Gyenes elve az volt, hogy senki se hagyja el elégedetlenül a műtermét, főként a hölgyek. Az anekdotákat Hegedüs György kaposvári fotós idézte fel, aki a tárlat szervezője, és maga is találkozott Gyenessel, először Madridban. A kiállítás gerincét azok a képek alkotják, melyeket a híres fotós a szülővárosának adományozott. Gyenes három alkalommal összesen 140 képet adott Kaposvárnak, legutóbb 1997-ben már az özvegye. A városra hagyott öröksége egyben keresztmetszete a művészetének, amely akkor vette kezdetét, amikor fotósinasként megörökítette Rippl-Rónait a halálos ágyán. Később többször visszatért a szülővárosába, ezekről az alkalmakor is készültek fényképek, melyeket szintén tartalmaz a kiállítás. Így látható a Gyenes házaspár 1993-ban Szennában vagy 1994-ben egy kaposvári dedikáláson.