A Virtuózok tavaly indult a díjért „Arts" kategóriában, mint televíziós tehetségkutató showműsor, s bár nem nyert, de brit igazgatójukat, Simon Jones-t beválasztották az Emmy Bizottságba, s ezzel együtt a Virtuózok lehetőséget kaptak a közép-európai középdöntő rendezésére.

„Óriási megtiszteltetés volt a Virtuózok számára, hogy megrendezhette a Nemzetközi EMMY díj egyik középdöntőjét, hiszen ez a legnagyobb súlyú verseny a nemzetközi piacon, és az igazi értéket képviselő cégek, televíziós vállalatok kapják meg ezt a lehetőséget. Az EMMY különböző zsűripaneleket hoz létre, hozzánk a dokumentumfilm és művészet szegmens tartozott. Az egyes zsűrizések több helyszínen – Afrikában, Ázsiában, Ausztráliában, Európa több országában – zajlanak, mi az egyik európai semi final-t bonyolítottuk, ahová azok a filmek, produkciók kerülnek, amelyeknek reális esélyük lehet a shortlistbe jutni. Nyolc neves, nemzetközileg elismert televíziós, filmes szakemberrel egy napon át voltunk „összezárva”, és értékeltük az alkotásokat” – meséli Szabó Stein Imre, többszörösen díjazott filmproducer (Velencei Térfesztivál fődíj, New York Festival Television Awards, Red DotAwards), a Virtuózok Executive- és Creative producere.

A zsűritagok között helyet foglalt Andrew Winter filmes producer, az EMMY elnökségi tagja, aki – egyebek mellett – a Rolling Stones dokumentumfilmjét készítette, Avi Armoza, az izraeli formátumipar nemzetközi úttörője, Izrael egyik vezető film- és televíziós producere, Ugrin Julianna, az Európai Dokumentumfilm Szövetség elnöke, Vaszily Miklós, az Indamedia Network Zrt. vezérigazgatója, Silvana Grujic, a Szerbiai Nemzeti Televízió művészeti osztályának vezetője, Závorszky Anna HBO dokumentum filmekért felelős executive producere, Tuwiah Neustadt, a CME Central European Media Enterprises tartalom-előállítási igazgatója és Karolina Socha-Kalinowska, a TVP lengyel közszolgálati televízió nemzetközi programkapcsolatokért felelős vezetője.

A Virtuózok – melynek új évada, a Virtuózok V4+Szlovénia műsorsorozat november 18-ától öt héten át a Duna Televízió műsorán lesz látható péntekenként - a lebonyolításáért felelt, vagyis azért, hogy meghívja a zsűritagokat és a szigorú szabályrendszer minden pontja be legyen tartva.

„A zsűrizés folyamatába – értelemszerűen – semmilyen beleszólásunk nem volt. Komoly titoktartási szerződést írtunk alá, meghatározott sorrendben néztük a filmeket, nem lehetett bármikor kimenni és külön kommunikálni egymással sem – erre nagyon figyelt az EMMY részéről delegált felügyelő is. Semmilyen befolyásolást nem tapasztaltunk, minden szabály azt szolgálta, hogy teljesen szabadon alakítsuk ki a véleményünket. A szavazás folyamata roppant szigorú volt, komplex online belépési regisztrációval, többpontos ellenőrzéssel. Nem csak a pontozás volt a feladatunk, hanem az is, hogy az értékelésünket támasszuk alá írásban is. Tehát fel sem merülhetett, hogy esetleg valamit nem nézünk meg vagy megalapozatlanul értékelünk. Ezáltal is érezhető volt az EMMY súlya, rangja. Sok versenynek voltam már indulója, időnként sikerült nyerni is, de ilyen komoly nemzetközi zsűrivel még nem találkoztam" – hangsúlyozza Szabó Stein Imre, aki úgy látta, hogy zömében nagy költségvetésből készülő, komoly produkciók indultak, ahol minőségi problémák fel sem merültek. – „Az induló filmek mindegyike igényesen elkészített alkotás, amelyek nagy százaléka tudatosan akar nyelni: divatos témákat a többség számára megnyugtató módon dolgoz fel. Én azokat az alkotásokat érékeltem nagyra, amelyek teljesen autonóm művészi utat jártak be. Ösztönösen ezeket éreztem erősnek, hiszen számomra az az igazi művészet, ami provokatív és kérdéseket tesz föl" – tette hozzá a Virtuózok Executive- és Creative producere.

Az 50. International EMMY Award átadó gáláját 2022. november 21-én tartják New Yorkban – amelyre Peller Mariann, a Virtuózok alapítója is meghívást kapott.