A tavalyi színházi évad végén elindult egy kölcsönös együttműködés a Zichy-szakgimázium és a kaposvári teátrum között.

– Tavaly keresett meg bennünket Bukovits Anikó tanárnő azzal, hogy a diákok egyik feladata színházi plakát készítés és kaphatnak-e tőlünk logót és egy pár információt a színházról – mondta Fehér Euridiké, a színház igazgatóhelyettese, aki szívesen vette a megkeresést és felajánlotta a diákoknak, hogy az elkészült plakátokból akár egy kiállítást is rendezhetnek a teátrumban. A kiállítás ötlete azért volt fontos, hogy meglegyen a személyes találkozás lehetősége is, visszacsatolást kapjanak a diákok a munkájukkal kapcsolatban és értéket képviseljen számukra az, hogy részt vettek egy alkotói folyamatban.

– Nagyrészt olyan előadásokról készítettek plakátot, amit esetleg ők is láttak, de a színház a fiatal alkotókra bízta, hogy melyik színdarabhoz szeretnének a saját elképzeléseik és fantáziájuk mentén, kreatív tartalmat készíteni.

– Izgalmas és egyedi alkotások születtek. Láttuk a diákok örömét és büszkeségét a kiállításmegnyitó alkalmával és elhatároztuk, hogy a jövőben is igyekszünk megtalálni a közös kapcsolódási pontokat az olyan kreatív alkotói szakmákkal, amelyekben a közös tanulási lehetőség kialakulhat. Hiszen számunkra is izgalmas látni azt, hogy egy fiatal, aki jelenleg még a színház falain kívül, az iskolapadban kap benyomásokat, miként és hogyan fogalmazza meg alkotói munkájában látásmódját. De nem titkoljuk azt a szándékunkat sem, hogy bízunk abban is, lesz olyan, aki a későbbiekben a színháznál képzeli el a saját jövőjét – emelte ki Fehér Euridiké.

– 2022-ben iskolákat kerestünk meg, hogy legyenek alkotótársaink a hagyományosan nálunk rendezett gyermekszínházi biennálé kapcsán. A Zichyből is kreatív megvalósítások érkeztek. A színházi jegyiroda díszítésének ötletével ezért is kerestük meg az iskolát – mondta Hatvani Mónika, a színház szervezője.

– Ebben az esetben már konkrét feladattal kerestük meg a dekoratőr diákokat. A jegyiroda közös meglátogatása után, folyamatos egyeztetés mellett hozták létre a maketteket, a munka alatt pedig személyes kapcsolatba kerültek a színházzal. Jó érzéssel tölt el minket, hogy kíváncsiságuk további kapcsolódási pontokat eredményez, amelyben mélyebb színházi tapasztalatokra tehetnek szert és mi ebben támogatjuk őket, nevezzük mindezt egyszerűen szimbiózisnak.

Csiky kívül, Csiky belül, és akár egyszerre kint és bent. A teátrum jellegzetes épület­együttese és színpadkép. Sok szemszögből született alkotás egy végzős diákok fantáziájának köszönhetően a jegyiroda polcaira. – Nagyon közel áll hozzám a színház, szívesen dolgoznék akár díszlettervezőként a jövőben. Minden percét élveztem ennek a projektnek – mondta Nagy Liza, aki egyszerre mutatta be a teátrum külső és belső világát. Alkotását az épület inspirálta. – Nincs kifejezetten díszletálmom, ám egyszer láttam a Dzsungel könyvét, ahol nagyon tetszett a színpadkép.

– Engem a színház art deco részletei fogtak meg, így az alkotás is ebben a szellemben született – mondta Jónás Anna, aki rendezvényeket is szívesen dekorálna, főleg esküvőket.

Hamarosan újra bemutatkoznak az alkotó kedvű diákok, akik a jövő hétre tervezett Bánk bánnal kapcsolatosan alkották meg egy kiállítás anyagát, amelyet Memlaur Imre, a teátrum fővilágosítójának próbafolyamatot végigkísérő fotóival együtt mutatnak majd be egy tárlaton.



Az lenne az igazi, ha valósággá válhatna a makettvilág

Most még csak makettek, ám akár valósággá is válhatnának, hiszen a zichys, dekoratőrnek készülő diákok életnagyságban is meg tudnák alkotni, azt, ami most még egy-egy polcon is elfér. – Amit itt látunk, az nem a gyerekek maximális tudása – mondta Sárkics Eszter, a dekoratőr tanulók tanára, projektvezető.

– Az lenne az igazi, ha a végzett dekoratőrök itt a városban is alkothatnának, itt-ott nemcsak diákként, hanem megbízott alkotóként is jót tenne a kezük munkája. Sok anyagot és technikát ismernek, amellyel látványossá tehetik akár a környezetet is – mondta a tanárnő, aki három héten át, kilenc diákkal dolgozott együtt, hogy a jegyiroda polcai izgalmasabbá váljanak.