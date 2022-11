A Fesztivál Akadémia Mesterkurzusok című programhoz a koronavírus-járvány elején 63 szólista csatlakozott, s hazánkban, illetve a határon túli nagyobb településeken az ingyenes pedagógus-továbbképzéseken kívül mesterkurzusokat is tartottak. Kelemen Barnabás és Palojtay János csütörtök délelőtt hangversenyt adott a kaposvári intézményben a zeneiskola tanulóival közösen, ahol Paganini- és Bartók-művek is felcsendültek. Ezután kezdődött a tanítás, a 16 diákon kívül 15 tanár is bekapcsolódott a programba. Jól mutatja az érdeklődést, hogy a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei és a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjain kívül Szekszárdról is érkeztek résztvevők. Csuka Tímea kaposvári csellótanár azt mondta, a mesterkurzus nagy lehetőség és emlékezetes élmény volt a fiataloknak, akik a Kaposvárra látogató művészek segítségével tovább bővíthették tudásukat. – A diákokat fellelkesítette a program – hangsúlyozta.



Fotók: Lang Róbert