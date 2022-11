Somogy megyei és régiós helyszínek után szombaton Budapesten nyílt kiállítása a jutai Kószó Andrásnak. A fotós sajátos perspektívából, madártávlatból mutatja meg a világot. Olyan különleges helyekre juttatja el fotóin keresztül a szemlélődőt, ahonnan csak egy drón szemével látható a táj, vagy olyan közismert építmények, amelyeket eddig a földről szemléltünk.

Ámulattal csodálták Kószó András képeit a látogatók Budapesten.

– Drónnal, vagy fényképezőgéppel dolgozom. Ez utóbbi készüléket helikopteren használom – mondta Kószó András, aki a magasban nemcsak fotókat, hanem filmfelvételeket is készít.

– Olyan tájakra szeretném elkalauzolni az embereket, ahová nem jutnának el. Abból szemszögből mutatom be az épületeket, helyeket ahogyan még nem látták. Gyakran fedezek fel természet által visszafoglalt romokat, amelyeknek szintén van egy különleges hangulatuk – mesélte a fotós, akinek képeit a National Geographic is gyakran leközli nyomtatott és online verzióban is. Eddig több mint tízszer választották alkotásait a „hónap képének”. Az „Európa a magasból” című sorozat magyarországi epizódjába is bekerültek Kószó András drónfelvételei. A fotós közösségi fénykép megosztó oldalán is szívesen megmutatja alkotásait többnyire ott találnak rá a kiállítóhelyek. Budapestre hatvan képet vitt a művész, amelyek hazánk legkülönlegesebb és kevésbé ismert tájait mutatják be. A Hévízi tó, a Balaton, és a fővárosi helyszín miatt Budapest is kiemelt szerepet kapott a tárlaton.

Olyan szemszögből fotóz, ahogyan csak kevesen.

– Tegye fel a kezét, aki ebben az évben már fotózott? Ebben a hónapban? Ma? Ki az, aki elő is hívja a képeit? Ki az, aki drónnal, vagy helikopterből is kattintott már? – kérdezte az interaktív kiállításmegnyitón a tárlatot megnyitó Parrag-Mandl Annamária. A feltett kérdések kapcsán egyre kevesebb kéz maradt a magasban a Dési Huber Művelődési Házban rendezett tárlaton. Kószó Andrásnak fel sem kell tennie a kezét, hiszen minden kérdésre igen a válasza, amit a „Képekbe zárt természet” című kiállításán meg is mutat. A tárlat érdeklődőit december 30-ig várják.