Már második alkalommal épített fel a Pannónia Kulturális Egyesület egy szellemi műhelyt a somogyi alkotó munkásságára alapozva. – Oláh János nekünk szívügyünk – jegyezte meg Szemes Péter irodalomtörténész. – Nemcsak azért, mert somogyi születésű, de az életműve is példaértékűen a mi vidékünkben gyökeredzik, mint Takáts Gyuláé, Fodor Andrásé vagy Fésűs Éváé, akiket ez a táj kibocsátott magából, és aztán országos jelentőségű pályát futottak be. Ugyan Oláh János elszármazott Somogyból, de nekünk kötelességünk őrizni a hagyatékát. Szerencsére nem csak mi tesszük ezt, hanem országosan is emlékeznek.

Oláh János a Magyar Napló folyóirat, az Írószövetség lapjának főszerkesztője volt, és egykori munkahelye is megemlékezéssel készült az évfordulóról. Alkotóként az újnépiesség irányzatának volt a képviselője, és rendkívül fontos volt neki a táj mitológiája. A szocializmus évtizede alatt elhallgatott történetekből állította össze a Száműzött történetek című novelláskötetét. Fontos önéletrajzi vonatkozásai vannak a Közel című regényének és a verseinek. A Kilencek költőcsoportjában indult és antológiájuk, az Elérhetetlen föld az ő somogyi szülőföldjét örökítette meg. Mindig törekedett rá, hogy megyénkhez kapcsolódjon, az itteni emberekről és ügyekről írt. Meditatív hangulatú regényeiben a gyermekkori emlékeit dolgozta fel. 1971-ben Oláh János feleségül vette Mezey Katalin Kossuth-díjas írónőt. Fia, Lackfi János a mai magyar irodalmi élet kiválósága.

Az irodalomszervezői munkássága is meghatározó

Nemcsak azért fontos emlékezni Oláh Jánosra, mert íróként és költőként jelentős életművet hagyott hátra, hanem az irodalomszervezői és a folyóirat szerkesztői munkássága is meghatározóvá vált, főként a XX. század végén és a XXI. század elején, fejtette ki Somogyi Zoltán irodalomtörténész. A halála előtti években nagyon komoly irodalomszervezői munkát végzett, és ez ma újra felfedezésre vár, mert akit nem olvasnak, és nem beszélnek róla, az nagyon hamar ki tud hullani az irodalmi kánonból, ezért nem szabad hagyni, hogy Oláh János művei is feledésbe merüljenek, tette hozzá. Ennek a kihívásnak igyekszik megfelelni az időszakonként összehívott kaposvári emlékkonferencia.