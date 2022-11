Berán István, a Táncház Egyesület ügyvezető képviselője elmondta: idén 50 éves a táncház mozgalom. Ennek alkalmából a programok sorában kötetet is megjelentettek és egy vándorkiállítás is járja az országot – Táncház50 címmel, mely az elmúlt fél évszázad legemlékezetesebb pillanatait eleveníti fel. Külön elismerés számukra az is, hogy az idei Prima Primissima díj jelöltjei között van az egyesület a Magyar népművészet és közművelődés kategóriában.

– A Táncház Egyesület projektje a Marcaliban is bemutatkozó Táncház Akadémia, melynek célja a táncház módszer népszerűsítése és gyakorlati hasznosítása – tette hozzá Busai Norbert programszerkesztő. Az interaktív foglalkozások lényege, hogy kötetlen formában ismerkedjenek meg a kicsik, a nagyok, a családok a néptánccal, a népzenével és az ezekből táplálkozó társművészetekkel.

Marcaliban a résztvevők ízelítőt kaptak szatmári, berzencei, vízvári tánctanításból, somogyi karikázó nótákból, palóc pásztor-, és más népzenéből, valamint megismerkedtek a népi hangszerekkel és viseletekkel is.



Fotós: Kovács Tibor