Ábrahám Levente igazgató lapunknak elmondta, a képek azért kerültek át a belvárosi intézménybe, mert több kiállítóhelyet is bezárnak a téli időszakra. A Rippl-Rónai-villa mellett a Fekete István Látogatóközpont, a Vaszary-ház, és az Anker-ház kiállítótermét sem lehet látogatni. Ábrahám Levente hangsúlyozta, országszerte keresik a múzeumok azokat a lehetőségeket, amelyek hatékonyabbá teszik az információközvetítést télen is.

– Azért, hogy a látogatóink ne maradjanak Rippl-Rónai-képek nélkül és továbbra is meg tudják tekinteni azokat, egy helyre, a Fő utcai Rippl-Rónai Múzeumba „költöztetjük” át az alkotásokat – mondta az igazgató. – A múzeum harmadik emeletén berendeztünk egy termet és ott állítjuk ki a festőóriás képeit. Nem akartuk az értékes, sok millió forintos képeket a villában hagyni, mert ott a téli hónapokban csak temperáló fűtés lesz. Az „érzékenyebb” műalkotásokat ezért elhoztuk onnan. Azonban nem minden festmény kap helyet a múzeumban, egy része a raktárba kerül – tette hozzá Ábrahám Levente.

Fotók: Lang Róbert

Simon Kornélia művészettörténész-muzeológus érdeklődésünkre elmondta, összesen harminchét Rippl-Rónai-festmény kap helyet a kiállítóteremben. A művész kukoricás korszakának emblematikus alkotásait, mint a Szobarészlet és a Modelljeim a kaposvári kertemben címűt is kiállítják majd. Ezek mellett több portrét is tartalmaz a tárlat. A Kunffyné virágos kalapban című alkotást, Lechner Ödön képmását, vagy éppen a Rippl-Rónai édesapjáról készült alkotásokat is meg lehet tekinteni – tette hozzá Simon Kornélia.

A múzeum munkatársai a következő napokban rendezik majd be teljesen a kiállítótermet. Az „átköltöztetett” képeket várhatóan a hét vége felé tudják megnézni az művészet iránt érdeklődők.

Ábrahám Leventétől azt is megtudtuk, hogy tavasszal, amikor véget ér a fűtési szezon, minden alkotás visszakerül a Rippl-Rónai-villába és egy új kiállítással és készülnek az ottani látogatóközpontban.