A Népművészeti Egyesületek Szövetségének segítségével a programban részt vevők hagyományos népi kézműves technikákat sajátíthatnak el közművelődési szakemberek segítségével. A program célja, hogy segítő kezet nyújtson mindazoknak, akik területileg – akár mozgásuk korlátozottsága, akár a távolságok miatt – nem érnek el tevékenységi formákat, és azoknak is, akik bátortalanabbak a közösségi aktivitások terén.

– Október közepe óta zajlanak a foglalkozások a megye különböző pontjain – mondta el Lovász Henrietta, a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy megyei igazgatója. – Tizennégyféle szakkörre lehetett jelentkezni. Többnyire közművelődési szakemberek vezetik a szakköröket, melyek közt a gyöngyfűzés, mézeskalács-készítés, nemezelés, kosárfonás, hímzés, makramézás, de például az éremgyűjtés és a csipkeverés is szerepel. Egy online bemutató filmen keresztül sajátíthatják el a résztvevők a munkafolyamatot, majd az általunk biztosított anyagokból készülnek a munkadarabok – tette hozzá Lovász Henrietta. – A húszalkalmas program végén egy kiállítás nyílik a munkákból.

A megyei igazgató kiemelte a ságvári és a kisberényi szakkörösök tevékenységét, akik talán a legaktívabbak. – Igyekszünk minden lehetőséggel élni, ami a közösség javára válik – mondta el lapunknak Szalai Zsanett, az alig kétszáz lelkes Kisberény közművelődési referense. – Tavaly a nemezelést választottuk, idén a vesszőfonással és a makramézással ismerkednek a jelentkezők. A helyi önkormányzat épületében jövünk össze hétről hétre, ahol egyre szebb tárgyak készülnek. Az különösen szívmelengető számomra, hogy olyan résztvevői is vannak a csoportnak, akik más közösségi rendezvényeken nem szoktak részt venni. Úgy gondolom, hogy ezeken az alkalmakon a kikapcsolódás, a közös nevetés és beszélgetés néha fontosabb, mint az alkotás öröme – tette hozzá a szakember, aki a makramézás mellett a vesszőfonás technikáját is megismerteti az érdeklődőkkel.

– Egy tolna megyei szakembertől sajátítottam el a kosárfonást, hogy biztosabban fogjak hozzá a szakkör vezetéséhez – tette hozzá a kisberényi szakkörvezető. – Az online bemutató alapján ugyan sok minden megtanulható, de gyakorlatot így nem szerezhetünk, és ez fontos ahhoz, hogy a szakma minden csínját-bínját elsajátíthassuk.

Ságváron csuhéfonás, makramézás várja az érdeklődőket Bódis Violetta vezetésével. – Azt látom, hogy újra reneszánszukat élik a kézműves dolgok, ezért is választottuk a makramé- és a csuhészakkört – mondta Bódis Violetta. – A csoportban a fiatalok mellett idősebbek is tevékenykednek, köztük több pedagógus, akik remélhetőleg tovább ápolják majd a hagyományokat, s népszerűsítik a különféle technikákat a gyerekek körében – mondta el a ságvári szakkörvezető, aki hozzátette, hogy az online bemutatóanyagok mellé néha szükség lenne olyan jelenléti szakemberre is, aki több gyakorlati ismeretet is át tud adni.