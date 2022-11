Magyarország egyetlen, immár három éve saját színházépületben működő befogadó bábszínháza 2010-ben alakult meg Kaposváron. Az elmúlt tizenkét évadban mintegy 180 ezer nézőt szórakoztattak, a repertoárban a babaszínháztól a felnőtteknek szóló bábjátékokig minden korosztály megtalálja a neki szóló előadásokat. Az elmúlt egy évtizedben több mint 1500 előadást, képzést, kiállítást és fesztivált szerveztek. Az alapítvány műhelyházában bábszínházi alkotók kapnak próbalehetőséget.

Pedagógus bábműhely működésével a bábszínházi élmény befogadását, a pedagógiai bábjáték lehetőségeit mutatják be, különösen figyelve a gyermek bábcsoportokra Kaposváron és a régióban. Vitéz László vásári bábjátéka több tucat nemzetközi bábfesztiválon vitte hírét a BábSzínTérnek. Ezeken az eseményeken Pályi János, mint legjobb bábjátékos, több mint egytucatnyi díjat kapott.

– Biztató visszajelzés számunkra a Prima-díj és megtiszteltetés, hogy egy ilyen csodálatos társaság tagjai lehetünk – mondta lapunknak Pályi János. – Viszont az is fontos, hogy felhívja a figyelmet a közösség és a közönségépítés fontosságára. Ezek nélkül semmit sem ér egy színház működése. Eddig úgy tűnt nem állunk rosszul. Most azonban nem vagyunk egyszerű helyzetben – tette hozzá az ismert és elismert bábjátékos.

A BábSzínTér három évvel ezelőtt egy méltó és patinás saját épületet kapott Kaposváron a Vaszary parkban. Néhány hónapig folyamatos volt a bábszínház látogatottsága, azonban 2020 márciusában a koronavírus-járvány miatt be kellett zárniuk.

– A következő évadban sajnos nem hívhattunk gyerekeket, nem lehetett előadásokat tartani – vette át a szót Csíkvár Tímea, az alapítvány elnöke. – A tavalyi évünk sem volt egyszerű. Sokan féltek és nem mertek közösségbe menni. Most az a baj, hogy nem vagyunk biztosak abban, hogyha kitárjuk az épület ajtaját, akkor biztos nyitva is maradhat a közönség előtt, mert „bejött” az energiaválság.

– Folyamatosan, minden nap azon dolgozunk, hogy folytatni tudjuk – mondta Pályi János. – Egyszerre érezzük a lehetőségeket és az ellehetetlenülést. Szerencsére nem vagyunk egyedül.

Törzsközönségünk van, sok szülő barátként segít minket és a teljes bábszínházi szakma örömmel jön hozzánk – mondta Pályi János. Az alapítvány működését a kaposvári önkormányzat minden évben támogatja. Azonban több pályázati lehetőséget is megragadnak azért, hogy a következő években, évtizedekben is jelen legyenek Kaposváron.

Látványszínházat szerveznek minden nyári hétvégére

Remek lehetőséget látnak a BábSzínTér épülete, és a környezetében lévő Vaszary park együttesében. Terveik között szerepel egy olyan nyári fesztivál, ahol nemcsak magyar, hanem külföldi báb- és utcaszínházakat látnak vendégül. Láncfesztiválban gondolkodnak, azaz a nyár minden hét­végéjén lenne egy látványosság.

– Igazán karakteresen kaposvári hangulatú fesztivált szeretnének az elmúlt évek parkszínházi működésére építve. Úgy vélik, ez jó válasz lehet gondjaik megoldására. Folytatódhat az az alkotói folyamat, ami a BábSzínTér felépítését jelentette az elmúlt évtizedben.