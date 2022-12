Van, ahol még mindig Télapó a Mikulás, ám a kisuvikszolt cipőit ablakba tévő kisgyerek vajmi keveset törődik ezzel, a lényeg az: neki is jusson csomag az éj leple alatt rénszarvasszánnal érkező, piros ruhás, hosszú szakállas, okulárés vendég óriásputtonyából. Némi virgács sem árt, de a jószívű Mikulás nem büntet, nem hozza kellemetlen helyzetbe a lurkókat, akik között akad, ki elsírná magát az aranyvirgács láttán… Életünk része volt és marad e szép szokás, ám abban nem vagyok biztos, hogy Myra püspökének jótéteményeivel is tisztában lennének a megajándékozottak. Az viszont örömteli, hogy december 6-ára kis- és nagyobb közösségek megyeszerte összefognak, s önkéntesek bevonásával teszik a jót. A cégek is juttatnak egy-egy ajándékcsomagot a 14 év alattiaknak, és az sem ritka, hogy önkormányzatok teszik ugyanezt. Merthogy találékony a szeretet, és a lélek is nemesedik, ha az emberfia – tudván: a jó nem cselekvése is bűn –, örömmel támogat nemes kezdeményezéseket.

Az adventet komolyan átélők hiszik: a szívjóság nem avítt fogalom, hanem világot megrendítő erő. Az adományozáson túl a böjt is hatékony eszköz e négy hét alatt, ám ne gondoljuk, hogy kizárólag hústilalomról lehet szó. Felettébb szimpatikus az a felhívás, amely a szavak, a pénztárca, és az időbeosztás böjtjét követően a telefon és a számítógép böjtjét javasolja a negyedik hétre.

Persze, emellett folyamatosan imádkozhatunk egymásért, családért, barátért, ellenségért, népért, nemzetért, hazáért és éljen tovább bennünk a remény: a karácsonyi jászol képes összetartani a darabjaira hullott világot.