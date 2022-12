Három csoportban 57 gyermeket írattak be a szülők az óvodába, tudtuk meg Molik Edit óvodavezetőtől. Nemcsak a hívő szülők gyermekeit fogadják, de nem titkolt vágyuk, hogy a hittel a gyerekeken keresztül a szülőket is elérjék, hiszen a katolikus nevelésen alapul a programjuk, amelyet ötvöztek egy művészetre nevelő módszerrel. Az ünnepségen részt vett Neszményi Zsolt, Somogy megye főispánja is.

– Ez az óvoda a legnagyobb értéket hordozza, mert a család mellett tesz hitet, és egész életre szóló példát ad a gyerekeknek – mondta Szita Károly polgármester, aki Kaposvár zászlaját hozta ajándékba az intézménynek.

Hiába nagy a jövedelem a fejlett világban, mégsem ott születnek meg a gyermekek, hanem Afrikában és a Közel-Keleten, hívta fel erre a figyelmet a somogyi képviselő.

– Magyarország világbajnok a GDP arányos családtámogatások terén – mondta Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője. –Nem tudjuk, hogy a pandémia miatt, de 1,5-1,6 körül mégis megtorpant a 2010 óta növekedésnek indult magyar termékenységi ráta. Érdemes lenne kiépíteni egy motivációs rendszert kifejezetten a 30 év alatti szülőknek.

A szent család a szeretet erőterét jelenti, jegyezte meg a megyéspüspök, aki Simon András A szeretet életre hangol című grafikáját hozta ajándékba az óvodának.

– A szent család Isten végtelen bizalmát jeleníti meg, ahogy a szülők is bizalommal hagyják a gyermekeiket a nevelőkre – mondta az áldást adó Varga László. – A bizalomra csak a bizalom lehet a megfelelő válasz, és akkor a bizalom mindenkit szeretetre hangol.