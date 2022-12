A betlehemes játék e formája egészen a középkorig nyúlik vissza. A Magyar Néprajzi Lexikon szerint ez az újkori paraszti misztériumjátékok legnépszerűbb formája volt a bábtáncoltatás. A játék egy jászol vagy templom alakú fából készült építményben játszódik, amelyben a bábokat a betlehem aljába vágott járaton keresztül mozgatják. Emellett élőszereplős pásztorjáték, valamint ének is kíséri a bábtáncoltatást. – A balatonberényi bábtáncoltatás kezdeteiről nincs pontos adatunk. Petánovits Katalin a vörsi bábtáncoltató betlehemezésről írt tanulmányában a 19. századra datálja e szokás fénykorát a környéken, de nem kizárt, hogy már a 18. században megjelent – mondta el Osvald Bálint,a balatonberényi bábtáncoltató csoport vezetője.

A kétezres évek elején megszakadt a hagyomány és akkor döntötték el, hogy szeretnék újraéleszteni. Azóta a karácsony előtti időszakban a település ünnepségein és a templomban bábozik a hat fős csapat. – Van két angyal, akik énekelnek, illetve a betlehemet viszik, egy katona, aki a köszöntőt mondja, majd később a bábokat mozgatja, valamint három pásztor, akik az éneklés mellett kis színjátékot adnak elő – mondta el Osvald Bálint. Kiemelte: az országban mindössze pár helyen van bábtáncoltató betlehemes játék. A nyugati balatoni régióban Balatonberény mellett Holládon és Vörsön ápolják a hagyományt. – A marcali múzeum az Európa kulturális fővárosa projekt részeként összeköti a csoportokat és egy konferencián be is mutatkozhattak – mondta el a berényi csoport vezetője. Kiemelte: az előadások erősítik a helyi identitást és nem csak a gyerekek, hanem az idősebb lakosok is örömmel fogadják a bábtáncoltatókat.