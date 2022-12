A „zeneszerző” szóról első hallásra Bach, Strauss, Vivaldi, Webber, valamint más klasszikusok jutnak eszébe az átlagembereknek. Napjaink zenei világa elég színes palettán mozog, újabb és újabb műfajok jelennek meg és tűnnek el. Zságer-Varga Ákos színpadi produkciókhoz szerez úgynevezett „alkalmazott” zenét a katarzis fokozására. Egészen kicsi volt még, amikor megérintette a színház világa.

– Kaposváriként, óvodáskoromtól a Csiky előadásain nőttem fel – mondta. – A Kodály-iskola zenetagozatára jártam. 1999-ben, 21 évesen dolgoztam először a színházban. Znamenák István rendezte a Világjobbítók című Tasnádi-darabot. A bátyámmal együtt zenéltem a Žagarban, és játszottam az Éhező apácákban. Polgári szolgálatosként hangosítóként dolgoztam a színházban, ahol hamar felfigyeltek rá, hogy tudok zongorázni akár kottából is, és ha kell, vassal is verem a zongorát – emlékezett vissza zenei pályafutása kezdetére. A fiatal szerző zongorázott a Megbombáztuk Kaposvárt és a Csak egy szög című ikonikus produkciókban is. Az elmúlt 23 évben írt dalokat és ötven színdarab zenéjét szerezte.

– Tudom, hogyan kell győztesnek lenni, mi kell a világslágerhez, de nincs kedvem hozzá – folytatta Zságer-Varga Ákos. – Ehhez a zeneipar azon részében kell lenni, ahol fordítanak rá akkora összeget, hogy valami sláger legyen. A magyar popdalok között is bőven akad olyan, ami világsláger lehetne. Az alkalmazott zeneszerzés hasonló, mint a reklám-, és a filmzene. A személyes kifejezésmódomra támaszkodom, szeretek sok szempontot összevegyíteni. Nem a hangulattól függ, milyen zenét szerzek egy színdarabhoz. Sokkal jobban érdekel maga az előadás. Elolvasom a szövegkönyvet, beszélek a rendezővel, megismerem a koncepciót, elkérem a díszlet- és jelmezterveket. A zene praktikus dolog, mint a ruha, a díszlet, ezért fontos, hogy én ne egy másik ösvényen járjak – mondta a kaposvári komponista, aki úgy véli, fontos, hogy megtalálja, mi a lényeg a történetben.

– A zene megváltoztathat egy jelenetet. Nem mindegy, hogy ha a színpadon leesik egy névjegykártya, annak adunk-e a zene segítségével jelentőséget. A hangokkal megváltoztathatunk egy jelenetet, teljesen más irányba terelhető a történet. Többnyire a nézők és a főszereplő szemszögéből figyelem a darabot. Mindig az emberi érzelmek szempontjából közelítem meg. Nem biztos, hogy ha a szereplő szomorú a színpadon, ahhoz a szomorú zene illik – avatott be a kulisszatitkokba a szerző. Szerinte jó, ha a rendező is konkrétan tudja, milyen zenét képzel el a darabhoz. Ha egy már meglévő dallam hangulatára hivatkozik, könnyen megtalálják a helyes irányt. Egyet Zságer-Varga Ákos is talált. Két évvel ezelőtt Berlinbe költözött, onnan dolgozik a magyar színházaknak is. Úgy véli, az a mentalitás, amelyet egykor a kaposvári teátrumban magába szívott, Európa-szerte is a színházat jelenti. Külföldön is hamar megtalálta a közös hangot a rendezőkkel, ezért úgy döntött: belátható időn belül nem jön magyarországi teátrumba alkotni. A Csiky legújabb bemutatójához írt zene az egyik utolsó hazai alkotása.

Fotó: L. R.

Ádám almái hazacsábították



Zságer-Varga Ákos mindig inkább a háttérben zenélt, basszusgitárjával biztos alapokat nyújtott a zenekarban. A népszerűségből így is kijutott neki.

– Görögországban szerepeltünk a Žagar zenekarral egy televízió-műsorban. Felismertek a szálloda recepcióján és egy benzinkúton is bennünket – mondta a komponista, aki napjainkban inkább zenét szerez. Kaposváron Anders Thomas Jensen Ádám almái című film­adaptációjához írt zenét.

– A filmet több mint százszor láttam, egy ideig az egyetlen DVD-m volt a budapesti albérletemben– nevetett. – A főpróba előtt tíz nappal érkeztem meg Berlinből, vezetés közben inspirálódtam. Kaposváron azonnal munkához láttam és készült három kevésbé jó verzió. Egy kis pihenő után megszületett a negyedik, a jó változat. A darab zenei világának egyik különlegessége, a Bee Gees-számra írt, magyar szöveggel előadott változat.