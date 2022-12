Petró László református lelkipásztor az áhítaton elmondta, az elmúlt két évnyi kihagyás azt is jelenti, hogy beteg a világ. Ilyen volt a koronavírus-járvány alatt és most a szomszédban dúló háború, valamint az emberi nyomorúságok miatt is. – Nekünk embereknek is megvan a magunk feladata ahhoz, hogy a világ és mi is meggyógyuljunk – mondta a lelkipásztor. – De ez nem megy anélkül, ha az ünnepen nem találkozunk a jászolban fekvő Isten fiával – hangsúlyozta Petró László. A közös áhítatot Hegedüs Gábor evangélikus lelkész imádsága zárta.

A nyugdíjasoknak a kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpont diákjai verssel, zenével és énekszóval kedveskedtek, majd Szita Károly Kaposvár polgármestere köszöntötte a meghívottakat. – Jelen lenni egymás életében, átérezni egymás örömét és bánatát, társaivá lenni egymásnak ez az igazi ajándék – mondta Szita Károly. – Ma azonban ennél többet is tehetünk. Imádkozhatunk együtt a békéért, hiszen az megfizethetetlen kincs – hangsúlyozta a város vezetője.

Vörös Béla és Récsei József szinte az összes közös áhítaton ott voltak. Lapunknak elmondták, jól esik nekik a megbecsülés és az is, hogy mindig gondolnak rájuk. Vigh István és felesége Vigh Irén először vettek részt az adventi alkalmon. Kérdésünkre elmondták, többször kaptak már meghívást, de valami miatt eddig nem tudtak eljönni. – Hálásak vagyunk az önkormányzatnak és jó érzés az, hogy nem felejtettek el bennünket – tette hozzá Vigh István. A nyugdíjasoknak a Kometa ajándékcsomaggal kedveskedett, az ebédhez pedig alapanyagot ajánlottak fel.