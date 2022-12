Az értékek nyomába eredő, jó tollú könyvtáros számos épületet mutat be, s a leírásokból nemcsak az ide látogató, hanem az itt élő is profitálhat. Csakúgy, mint Keller Péter tanulmányából; a Gárdonyi dédunoka azt vizsgálta, milyen szövegváltoztatásokon ment keresztül dédap­ja talán legismertebb regénye, az Egri csillagok.

Külön fejezetben olvashatjuk a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság által a Somogy-50 címmel meghirdetett vers- és prózaíró pályázat legkiválóbb alkotásait. A sikeres pályázat értékelése mellett a helyezettek munkáiban mélyülhetünk el; Lázár Balázs A szárszói kertben című verse mellett a recenzenst leginkább Hegedűs Imre János Vidám honfoglalók Somogyországban című írása fogta meg. A szerző – átmenetileg Somogytúron „letáborozva” – ragadja kézen olvasóját, s kalauzolja Kunffy, Rippl-Rónai, Berzsenyi és Takáts Gyula országnyi megyéjében, miközben diszkrét párhuzammal bemutatja szeretett Erdély­országát is.

Megrendítő Rashwan Mohamed: Mors omnia solvit című novellája, mely a felszín mélyére tekintve tárja fel az élet terheit lélekben és valóságosan is haláláig hordozó, idős hölgy történetét. Szemadám György is múltat idéz Gáspár András, a már régen díjra érett, 85 feletti kaposvári festőművész-díszlettervező kormányhivatalbeli kiállításán elmondott beszédében – lerántva a leplet a magukat túl modernnek tartó fiatal kortárs művészekről.

Számos történeti témájú tanulmányon kívül gazdag a könyvismertetők tára is a Horváth Balázs keramikus és szobrászművész alkotásaival illusztrált folyóiratban, amely ismét világgá kiáltja: a mú­zsák asztala itt, Somogyban is dúsan terített.