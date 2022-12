Novak808 1 órája

Egy húszéves bolhási srác, akinek egyszerűen jól állnak a rímek és a lüktető ritmusok

Novák Adrián talán átlagos srácnak mondható első látásra. Húsz éves, s mint minden fiatal esetén, szinte sugárzik belőle az érzés: hogy előtte is ott áll az egész világ. Egy szép napon, valamikor egy-két éve úgy döntött, bizony, nem vár tovább, be is kopog az ajtaján. Zenélni kezdett. Videói több millió oldalletöltés értek el, a legújabb hazai rap-nemzedék legfeltörekvőbb előadójaként tartják számon.

Hogy mikor, kiből lesz sztár, megjósolhatatlan folyamatok eredménye, főleg, ha a szórakoztatást, a könnyűzenét vesszük alapul. Ki hitte volna például, hogy Korda György 1981-es, azaz több mint negyven esztendős dalát (Reptér) 2022-ben emeli a közízlés és a közmegegyezés a slágerlisták élére. Ebben a minden irányból nyitott világban bármi megtörténhet. Így, elsőre talán az sem meglepő a magyar hip-hop világ legtehetségesebb fiataljai között egy somogyi is feltűnik, nem is akármilyen mutatók mentén.

Novák 808 - Novák Adrián Youtube rapper Fotók: Szűcs Tibor

Novak808, azaz anyakönyvezett nevén: Novák Adrián számainak többsége elkerüli milliós látogatottságot a legnagyobb videómegosztón, a legnépszerűbb, No baby című dala 3,4 milliónál jár. A leginkább reggae műfajában rappelő, slammelő fiatalembert hetvenezren követik a TikTok-on, és több mint 53 ezren várják, hogy új zenével, videóval jelentkezzen a YouTube csatornáján. Adrián a húszévesek magabiztosságával fogadott otthonában, a valamivel több mint 400 lelkes Bolháson, ahol zenéi születnek, s ahonnan a maga módján elindult a világhírnév felé. Mielőtt fa tüzeléses házában a hálóként és mini stúdióként is funkcionáló alkotói térben leültetett volna, nehéz volt kikerülni a kék Simsont a szélfogó alatt. A motor társa a mindennapokban, autója nincs, s ha a rakoncátlankodó kétkerekű feladná, egy ősrégi Csepel bicikli segíti át a zökkenőkön. Novak808

Fotós: Szűcs Tibor – Ez a szobám és stúdióm egyben, ha úgy tetszik – ültetett le a fekhelyére, miközben a keverő számítógépéhez ült. A falon az új videóklip kellékeiként frissen felfüggesztett bakelit lemezek oldják a hangulatot, a hangszórók mellett szerencsehozó malacfigura vár Fortunára, a monitor szomszédságában kedves kötésű könyvecske tűri a basszust – Élni ég és föld között – árulkodik a címe. Adrián elmesélte, hogy egy véletlen folytán kapta a nevét, mert a regisztrációs adatokhoz vezetékneve kevésnek bizonyult az egyik közösségi platformon, de mint mondta, nem bánta, hogy Novak808 lett, annak ellenére sem, hogy nincs ennél romantikusabb története zenei keresztelőjének. Hangszeren nem játszik, zenélni külön nem tanult, csak valahogy úgy alakult, jól áll neki rap, a sok rím, a gyors szöveg és a vérpezsdítő ritmus. Mint mondta, a helyi általános iskolában német tanára fedezte fel érzékét a műfajhoz, Vogel Ádám –, egy ismerős név, MC Pita Ramos több slágert is adott már a rádióknak hasonló stílusban – bátorította, fellépésre, zenélésre. A lehetőség csak erősödött a középiskolában, hiszen a Tápler Orsolya pedagógiai munkája révén az irodalom is a kedvencei közé sorolódott a csurgó Nagyváthy János Szakképző Iskolában, ahol Adrián hegesztőnek tanult. – Imádtam azokat órákat, emlékezett vissza, mikor fogott saját rímek, versek faragásába. A kezdeti szárnypróbálgatások, fellépések után gyorsan bekopogott Adrián ajtaján az elismerés. feltöltött videói vírusként terjedtek, s mutattak pozitív aktivitás minden irányban. S annak ellenére, hogy zeneszerzést sem tanult, gyorsan belejött abba, miként kell és lehet boldogulni az akár jövedelmet jelentő csatornák szabályzatai között. Többmilliós oldalletötései magukért beszélnek. Mint mondta, eddig a legerősebb hónap, hogy zenéjével pénzt keresett az interneten, félmillió forintot meghaladó jövedelmet tett ki. Ami persze nem állandó, de mérőszámnak egyáltalán nem utolsó. – Magamtól tanultam meg, hogyan kell zenei alapokat szerkeszteni, összetenni, s azt is, hogy a megfelelő ritmusú szöveget hogyan énekeljem, mondjam fel a leghatékonyabban – mesélte el kissé féloldalasan a székére támaszkodva miközben legújabb, karácsonyra kikerülő dalát indította el, hogy elsőként belefüleljünk. (Ha kíváncsi vagy, podcastünkben te is meghallgathatod!) Szövegeiben az élet általános kérdésire keresi a választ, a szerelmi, kapcsolati mozgatórugót maga is elismerte, utóbbi foglalkoztatja a legtöbbet manapság. – Csak zenélni akarok, ezt szeretném csinálni a következő években. Koncerten, albumon, ahol csak lehet – foglalta össze, hol látná magát szívesen a következő időkben. Ehhez jó lépés lehet, hogy a legfeltörekvőbb magyar rapperek közé választották a minap, s az is, hogy eltökéltségét minden nap új rímbe és ritmusba próbálja faragni. Ha esetleg valaki szavazna is, a Rap.hu Facebook oldalát érdemes ostromolni azért, hogy Novak808 szavazatai gyarapodjanak.

