– Úgy gondoltuk, hogy remek lehetőség a közösség építésre és az ünnepi várakozás meghittebbé tételére, ha az óvodába járó családokon kívül bevonjuk a település lakosságát is, mi magunk sem gondoltuk, hogy ennyire népszerű lesz a kezdeményezés – mondta el Utasiné Kenderák Tímea, az óvoda vezetője. Hozzátette: két hét alatt épült fel a Taszárt jelképező mesefalu. A családi házakon, a templomon és a lakótelepi épületen kívül megtalálható a vasút, a leszállópálya repülőgéppel és irányító toronnyal, de még egy meseház is készült. Sok apró kiegészítő is felfedezhető, például rénszarvas szán, járda, játszótéri eszközök, ember és állat figurák és különböző fenyőfák. – A gyerekek minden reggel megcsodálták az új kiegészítőket, volt akinek annyira tetszett, hogy meg is kóstolta, így tűnt el a templomtorony teteje is – mondta mosolyogva az óvodavezető.

Az elkészült falu az óvodában nyitvatartási idő alatt bárki számára megtekinthető, ezzel is igyekeznek az ünnepi hangulatot meghittebbé varázsolni a látogatók számára. Szeretnének hagyományt teremteni és jövőre is elkészíteni a falut mézeskalácsból. Utasiné Kenderák Tímea elmondta: intézményükben az ünnepi készülődés december eleje óta folyamatosan zajlik, minden csoportban mesékkel, versekkel dalokkal hangolódnak karácsonyra. Közösen díszítik fel a szülői felajánlásként érkező fenyőfát a gyerekekkel, az óvodai karácsonyi ünnepségen a t pedig a felnőttek lepik meg a gyerekeket műsorral, a szülői munkaközösség pedig a csoportokat ajándékokkal. Valódi fenyőfát is tudunk díszíteni, ami szintén szülői felajánlásként érkezett.