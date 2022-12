– Füst Milán szerint az emberi tevékenységek egyik legnemesebbike, ha valaki élő anyaggal dolgozik. Ez hatványozottan igaz a gyermekvédelmi ellátórendszerre. Ráadásul a gyerekek mellett megőrizheti az ember az örök fiatalságát. Ön is így érzi?

– A munkánk változatos, felelősségteljes, minden nap új kihívásokat és lehetőségeket kínál, így frissen tartja az elmét. A gyerekek társasága pedig állandóan táplálja a lelket. Jóllehet, ahogy másutt az életben, nálunk is vannak hullámhegyek és -völgyek, de mindig próbálunk akklimatizálódni az adott helyzethez, általában sikerül is közös nevezőre jutnunk.

– 1997-ben az öreglaki Általános Iskola és Diákotthon gyermekfelügyelője lett, főiskolai hallgatóként megbízták lakásotthon-vezetéssel. Honnan e mély empátia és szakmaszeretet?

– Pályám legelején sem bántam meg, hogy a gyermekvédelemben helyezkedtem el. Nagy szerencsém volt, hogy sokat tapasztalt kollégák közé kerültem, akik segítették a szárnybontogatásaimat. Az a tény, hogy más embereken, gyerekeken segíthetek az élet több szegmensében, rendkívül motiváló volt negyedszázada is. Egyébként is segítő beállítottságú ember vagyok a mai napig. Képeztem magam éveken keresztül, hiszen tisztában voltam azzal, hogy ezen a pályán a szakmaiság és a tudatosság az alappillére a munkának. Ez lett a hivatásom. A befektetett energia bőven megtérül, a rám bízott gyerekek pozitív visszajelzéseinél, őszinteségénél nincs nagyobb dicséret és inspiráció.

– A sérült, magába zárkózó gyerekeket mivel próbálja nyitogatni? Gondolom, fő „motivációs eszköze” az elfogadás, a szeretet, a bizalom…

– Azok a gyermekek, akik hozzánk kerülnek, nem úgy választanak minket. Többségében érkezésükkor rendkívül ellenállók és bizalmatlanok mindennel és mindenkivel szemben. Ami érthető, hiszen rengeteg trauma éri őket. Valóban fontos az elfogadás, a szeretet és a bizalom, a megértés és folytathatnám még hosszasan a felsorolást, a kívánatos személyiségjegyeket, magatartási attitűdöket, módszertani erényeket. Minden ránk bízott gyerkőchöz van egy kulcs – nevezhetném ezt akár szeretetnyelvnek is –, ami által a közelébe kerülhetünk és kinyílik, mint egy virág…

– A lakásotthoni fluktuáció önöket sem kímélte, de ön állandóságot jelent az intézményben. Mi ennek a titka?

– Nehezet kérdez, s őszintén mondom, nem tudom a választ. Lett volna alkalmam munkahelyet váltani, de nem éltem egyetlen lehetőséggel sem. Elköteleződtem a gyermekvédelem, valamint az általam vezetett lakásotthon dolgozói és a gyerekek iránt. Tagadhatatlan: az örömök mellett akadnak nehézségek a mindennapokban, ennek ellenére nem tudnám elképzelni az éltemet a munkám nélkül.

– Időközben gyógypedagógus lett. Ez nem hátrány a gyermekvédelemben. Mitől sebződnek leginkább a gyerekek s fiatalok?

– Tudatos törekvés volt ez; mindenképpen szerettem volna bővíteni a tudásomat, ezért vállaltam a főiskolai tanulmányokat munka mellett. Mitől sebződnek a fiatalok? Az elhanyagolástól és a bántalmazástól. Sokféle deficittel érkeznek hozzánk a gyermekek, gyakran mentális problémákkal küzdenek. Meggyőződésem, hogy figyelemre, elfogadásra és biztonságra vágynak a legjobban.

– Az egyik társintézmény születésnapján Fülöp Attila államtitkár mellett ülve gyönyörű tanúságtételt hallottunk egy roma származású, egykori gondozottól, aki mindvégig dicsérte a velük foglalkozó gyermekfelügyelőket, nevelőket. Meg is jegyeztem: évtizedekkel ezelőtt sem voltak túlfizetve ezek a munkatársak. Ön hogy látja, mi tartja őket a pályán?

– Nekem is az a tapasztalatom, hogy ez a munka sohasem a meggazdagodásról szólt. Ha a régmúltra visszatekintünk, akkor is sok kiváló kolléga dolgozott, de előfordult akkor is pályaelhagyó. Igaz, a mostaninál sokkal kevesebb számban. Jelenleg meglehetősen kevés szakképzett jelentkező érkezik hozzánk, sokan csak átmenetileg gondolkodnak ebben a munkában. Akik mégis hosszútávra tervezve tevékenykednek, azokat hozzám hasonló motivációk hajtják a mindennapokban, s ha olykor-olykor úgy érzik, legszívesebben elmenekülnének, újra erőre kapnak. A hivatásszeretet itt marasztalja őket.

– Ha fel kellene adnia egy hirdetést, amely gyermekotthonba invitálna új munkaerőt, milyen felhívást tenne közzé?

– Valahogy így fogalmaznék: „Szeretnél segíteni mások életén? Szeretsz gyerekekkel foglalkozni? Számodra a pénz nem minden? Hajlandó vagy képezni magad? Akkor te vagy a következő kollégánk! Jelentkezz a megadott címen és biztosan nem fogod megbánni!



A megoldás gyakran saját



Akik ismerik Bertalan Andrea Annát, azt is tudják róla, hogy határtalan és kifogyhatatlan szakmai elhivatottsággal és felkészültséggel irányítja az öreglaki Vacok lakásotthont. Ha olykor előre nem látható helyzet adódik a rá bízott egység életében, ő azonnal megtalálja a megoldást. Számtalan esetben ez a megoldás ő saját maga, amennyiben ez személyi jellegű. Hivatását, ahogy korábban, úgy jelenleg is a gyerekek és a munkatársak iránti segítőkészség és empátia vezérli.



Bertalan Andrea Anna védencei között

Fotó: MW