Maga a szőlészet is 300 éves hagyományokkal bír a településen. A 6 katasztrális hold terület mára hatalmas területté nőtte ki magát. Megemlítette, hogy 1848-ban Jellasics seregei mintegy 20 ezer liter bort rekviráltak a területen. A Felső, majd Alsó „öreg szőlőket” követve hét területen alakult ki az összefüggő borvidék a településen. Jó pár tárgyi emléket is sikerült megmenteni a zivataros időszakokból. Ezeket a később létrehozandó házi múzeumban helyezik el. Három hét alatt lebontották a felesleges falakat, rendbe tették a 130 méter hosszú pincét. A megmaradt falak lettek egy apartmanház alapjai, ahol 15 szobát alakítottak ki.

Fotós: Györke József

A jelenlegi területen színpadot és kultúrtermet hoztak létre. A pincében a későbbi borokat érlelnék, a pince másik szakaszán pedig borpalackozót hoztak étre. Már erősödik a szőlőtelepítés. Két nagy területen telepítettek szőlőt az urasági szőlészet helyén, amit sajnos az idők során kivágtak. Ha beindul, akkor sok embernek tudnak biztos munkát és megélhetést teremteni és Böhönyén egy szőlész-borász központ létesül, valamint bekapcsolódik a település a borút hálózatba is. Az új tulajdonos mindezt szakemberek segítségével vitte véghez, de sokat segítettek a barátok is.

2022. júliusában pedig már át is adták a Nagypince Borhotelt. Nemrég újabb örömhír érkezett – mondta a tulajdonos: 4 csillagosok lettünk! Új szállodaként a kötelező hotel-minősítést teljesítve 4 csillagosra értékelték hotelünk felszereltségét, megjelenését, szolgáltatásait. Ezt hivatalos dokumentumban is megkaptuk.

Zoltánnak újabb tervei is vannak. Szeretne egy wellness részleget is építeni a hotelhez, valamint egy látványkonyhát létesíteni. Mivel drága az áram, ezért szeretne kiépíteni egy napelem rendszert is. Ahhoz, hogy mind többen megismerjék a Nagypincét, különféle programokat szerveznek. Legutóbb látvány disznóölés során egy kétmázsás cocát dolgoztak fel a vendégekkel közösen a régi hagyományok szerint. Leölés – pálinkáztatás – darabolás – abálás – kolbász és hurka töltés/sütés. Megkóstolták a sült májat sóval és fokhagymával, reggelire a hagymával sült vért. Volt borkóstoló, séta, este pedig nagy mulatozás harmonika szóra. Most inkább a Dunántúlról érkeztek és a fővárosból. Szeretné, ha programjaik által országos hírük lenne. Ezzel is tovább vinnék a Nagypince és Böhönye jó hírnevét.