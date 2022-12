Vízparti táj, naplemente, őszi fák, de balatoni tájkép is van a Táncsics Mihály Gimnázium tizenegyedikes tanulójának alkotásai közt.

Az adventi időszakban délután az iskolából a sétálóutcára siet nap mint nap Nedeczky Karolina, ahol a művészekkel közösen bérelt pavilonban készül a következő tanítási órákra. Ottjártunkkor épp kémiát tanult, az egyik kedvenc tantárgyát.

– Kiskorom óta nagyon szeretek festeni, mindig lenyűgöz egy-egy szép tájkép – mondta Nedeczky Karolina. – Számomra a festészet a legjobb kikapcsolódás, igaz, csak hobbiszinten művelem, a későbbiekben nem ebből szeretnék megélni – tette hozzá a gimnazista, aki már általános iskolában is kitűnt társai közül tehetségével, de már akkor eldöntötte, a biológia és kémia irányába tanul tovább.

– Amikor időm engedi, heti egy alkalommal Kurucz Miklós rajztanárhoz járok rajzolni, mellette otthon is festek, leginkább akrillal, de az olajfestéket is szeretném kipróbálni.

Karolina kis méretű munkái részletgazdagon kidolgozott, aprólékosan kivitelezett munkamódszerről tanúskodnak, amellett, hogy egy-egy tájrészletet ábrázolnak, különleges hangulatot is teremtenek. – A zöld és a kék árnyalatait kedvelem, és igyekszem élethűen megfesteni a látványt, a balatoni tájképet például a partról festettem, de csendéleteket is szoktam készíteni – mondta el lapunknak Karolina, aki azt is elárulta, van úgy, hogy egy hónapig elő sem veszi a festékeit, de akad olyan időszak is, amikor szinte minden nap több órát is festéssel tölt.

– Mintegy százharminc képet festettem eddig, és először a Rippl-Rónai Fesztiválon mutatkoztam be májusban, ott kaptam egy felkérést az első önálló kiállításom megrendezésére – tette hozzá az alkotó.