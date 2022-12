A Balaton Télen-Nyáron menő, hangzik manapság egyre sűrűben a szlogen. Sorra kínálja a Balatoni régió a téli eseményeit. Legutóbb VII. Mikulás Regatta keretein belül fogták be a vitrolák a szeletet, és számtalan település jégpályát nyitott a hidegebb hónapokra. Most Osvald Gábor osztotta meg a nagyérdeművel, hogy a 3 fokos vízben is lehet fürdeni. De ha ez sem lenne elég kihívás, akkor a megszokott december 24-ei családi fenyődíszítést a Balatonban vízében is véghez vihetjük.