Évek óta egyedül élt, tisztességgel meg­gyászolta férjét, akivel mindig egy gyermekről álmodtak. Egy gyermekről, akit átölelhetnek, akit taníthatnak, akit meglephetnek és aki majd idős korukban enyhíti a magány okozta lelki és testi tüneteiket. Hosszú évek teltek el, és az áhított gyermeket nem adta karjukba a teremtő.

A rokonság azonban burjánzott az élettől. Születtek sorban a gyerekek, majd az unokák. Ő csak figyelte az élménybeszámolókat hol telefonon, hol egy-egy névnapi látogatás során. Fényképeket gyűjtött, amelyeket időnként elővett. Kirakta maga elé a korábban készült fotókat, hogy lássa, mennyit cseperedett az apróság. Egy kék szemű kislányon mindig hosszabban elidőzött a tekintete. Párja kedvence volt. Nagyot sóhajtott, ha eszébe jutott az öreg. Minden ünnepen adni szerettek volna, adni a szívükben feltornyosult szeretetből. Az ünnepi ajándékozással is magára maradt.

Tavasszal a család férfi tagjai meglátogatták és szorgalmasan meglocsolták, hogy soha ne hervadjon a mosolya. Decemberben pedig ő kelt útra, hogy egy kicsit szebbé tegye a rokonok és elsősorban a rokongyerekek ünnepét. Eleinte egyedül tette meg a városon belül a távolságot, majd segítséget kért a nyolcvan felé igyekvő éveiben. Ide is, oda is bedobott egy-egy borítékot, hogy a benne elhelyezett összeget arra költsék a gyerekeknek, amit ők szeretnének a fa alá. A boríték minden évben pontosan, gondosan érkezett meg mindegyik postaládába. Csak a címzettek keresztneveit írta rá, és azt, hogy ő maga boldog karácsonyt kíván. Gyakorta csörgött a telefonja ilyentájt, a gyermekek anyukája soha nem mulasztotta el felhívni, hogy megköszönje a nem kevés ajándékot. Mígnem az utolsó évben nem hívták fel. Karácsony este kérdezett rá: mire költötték ezúttal az ajándék forintokat? A család értetlenül fogadta a kérdést, hiszen nem érkezett boríték abban az évben. Nyugtázták: biztosan az infláció, az energiaár-növekedés hatott így a nagynéni jézuskájára.

Arra senki nem gondolt volna, hogy jött az, csak máshová. A nagynéni sopánkodott, küldött ő pénzt ezúttal is, de hogy kihez jutott az eltévedt boríték, arra már ő sem emlékezett. – Olyan egyforma minden ház abban az utcában, és a nevek sincsenek kiírva rendesen – szomorkodott.

Természetesen családi nyomozás indult, igazi karácsonyi titokfeltárás. Az anyuka telefonált, becsengetett, kérdezősködött a szomszédoktól, ám mindenki csak széttárta a karjait. Nem találkoztak olyan borítékkal, amelyre csak annyi volt rákanyarítva a néni régies betűivel: Boldog karácsonyt! Az ünnep elmúltával azonban csengettek egy délelőtt. Egy asszony állt a kapuban, borítékkal a kezében. A borítékkal. Előtte nap hozzá is becsengetett a három gyermek, hogy elmeséljék: nyomoznak a Jézuska után. Keresgélni kezdett a korábbi napok postája között és rábukkant a szomszéd gyerekeknek szóló levélre. A felnőttek már nyúltak is a telefonjukhoz, miközben a gyerekek boldogan futottak végig a ház minden szobáján a borítékot lobogtatva: kicsit késett ugyan, de megjött a Jézuska!