Benedek igazi muzsikus családból származik, nagyapja Bogáthy József kürttanár, édesapja Bogáthy Gábor trombitaművész. Nagymamájának szeretett volna örömet szerezni, amikor a Virtuózok című televíziós komolyzenei versenyre jelentkezett.

– Egy éve jelentkeztem a válogatóra. Egy videófelvételt kellett küldeni, amely alapján több mint száz jelentkező közül választották ki azt a negyven főt, aki már élőben játszhatott a szakmai zsűri előtt. Nagyon pozitív élményekkel gazdagodtam a válogató során, ahol sok jó emberrel megismerkedtem, és nagyon normálisan bántak velünk – mondta el Benedek, aki elárulta azt is, hogy nem egy izgulós típus, ennek ellenére előfordul, hogy hibázik. A reflektorfény és a kamerák kereszttüzében értette meg igazán, hogy nem az a legfontosabb, hogy hibátlanul eljátssza a darabot, hanem hogy átadja azt az érzést, amit őbenne kelt a zene. A televíziós elődöntőben mindez kiválóan sikerült a kaposvári tehetségnek, hiszen a szakmai zsűri is elismerően nyilatkozott. Miklósa Erika a verseny egyik zsűrijében kiemelte Benedek hihetetlen energiáit, ami a színpadról áradt. – Egy dús érzelmi hullámvasút volt a zene – osztotta meg gondolatait a műsorban. Benedek fegyelmezett, koncentrált ugyanakkor egy időben nagyon szabadon is játszott, mint a nagy zenészek.

– A darabot még konzis koromban tanultam. Jovan Živković zeneszerző komponálta, aki egyben a példaképem is. Amikor először hallottam marimbán játszani, akkor bennem ott átkattant valami, akkor eldöntöttem, hogy ez az én utam. Addig a marimbát nem szerettem, mert túl sok volt rajt a hang – avatott be titkaiba a fiatal tehetség, aki elárulta, hogy szólista szeretne lenni és konzervatóriumban tanítani.

Konyhai eszközökön kezdett el dobolni kisgyermekként

Bogáthy Benedek emlékezete szerint már kisgyermekként is dobolt. Kezdetben a konyhai edényeken, később több ütőhangszeren, vibrofonon, xilofonon és különféle dobokon. – Szüleim a dombóvári zeneiskolába írattak, ahol Pápai Lászlónál kezdtem meg a tanulmányaimat, hatodikos koromtól a katolikus zeneiskolában folytattam. A győri konzervatóriumban Kecskés Tamás volt a tanárom, jelenleg a Széchenyi Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatójaként, Papp Balázs a mesterem, aki szintén kaposvári származású – mondta tanulmányairól. Benedek a Győri Symphonic Band Zenekarban is játszik. – Annak ellenére, hogy Győrben élek, és ritkán látogatok haza, kaposvárinak érzem magam, hisz ott él a családom, a barátaim.