A váróban még olvasni is lehet, mert több könyvet is kihelyeztek egy ideiglenes polcra. Az ünnepi buszmegállót Nagyné Kovács Jolán és Keller Pálné álmodta meg. Utóbbi lapunknak elmondta: már tavaly is szebbé varázsolták a település központjában található buszmeg­állót. A díszes helyiséggel szeretnék felhívni az emberek figyelmét a szeretetre, az összefogásra és a meghitt karácsonyra.

– Próbáljuk minél kevesebb pénzből szebbé tenni a települést – mondta Keller Pálné. – A buszmegállóban található kellékeket helyiektől gyűjtöttük össze, magunk ajánlottuk fel, illetve régebben használtuk valamilyen eseményen és megőriztük. Igyekszünk „újrahasznosítani” a tárgyakat – fogalmazott a település egyik lelkes önkéntese.

Keller Pálné hozzátette, a buszmegálló könyveit bárki hazaviheti, azonban nem muszáj visszaraknia a helyére, mert más-más kiadványokkal újra feltöltik a polcot. A falut minden adventkor megszépítik a helyiek. A házak előtt fenyő- és tujaágakból készült manócskák díszelegnek, a település központjában pedig az ilyenkor elmaradhatatlan betlehem kap helyet.

A lullai önkéntes kiemelte, több mint egy héttel ezelőtt díszítették fel a buszmegállót, azóta a közösségi oldalaknak köszönhetően futótűzként terjed a meghitt karácsonyiszoba-alkotás híre. A faluba azóta nagyon sokan látogattak el, és igyekeznek minél többen megörökíteni a lullai ünnepi várószobát.