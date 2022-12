A papíron megjelenő kiadványok, egyházközségi szórólapok, jól szerkesztett folyóiratok ugyancsak fontos eszközei az evangelizációnak, hiszen helybe viszik az információkat. Ráadásul a rendszerváltást követően egyre több helyen jelentek meg ilyen kiadványok – a nagybajomiak még recepteket is közöltek benne –, ám egy idő után csökkent a példányszámuk.

A Kaposvári Egyházmegye lapjának, a Spiritusnak is, de a kevesebb olvasó is olvasó, és fontos, hogy őrzi hűségét. A minap Csurgón kérdezték Szászfalvi Lászlóné lelkipásztort, hatékony-e a Csurgói Harangszó című kiadványuk, ám a lelkészasszony elég szkeptikusan beszélt, jóllehet: értékes gondolatok találhatók benne. A Koppány-mente katolikus hívei a miklósi szerzetesek írta-szerkesztette Magvetést forgathatják régóta; azt a kiadványt, amely helytörténeti témákról is rendszeresen tudósít, de arról is hírt ad, amikor nem mozdulnak kellő tempóban a hívek a hívó szóra. A Marcali Katolikus Újság régóta lámpásként van jelen környezetében, színes, izgalmas beszámolókat közölve; csakúgy, mint a Soli Deo Gloria, a Kaposvári Református Egyházközség igényesen szerkesztett lapja, amely jövőre a 30. évfolyamába lép, s a Covid időszakától egy újabb tenyérnyi kinccsel bővült; a színes fotókkal gazdagított, Isten tenyerén című áhítatos füzettel, melyben élvezetes igemagyarázatokat találunk – napjaink vezérfonalaként. Örülök, hogy a Szárszói Hírmondó nemcsak a színes programkavalkádról, önkormányzati hírekről számol be, hanem alkalomadtán a 3 felekezet lelkipásztorai is megoszthatják gondolataikat egyházról, hitről, ünnepről. S mivel nem mindenki számára hozzáférhető az internet, a közelmúltban a kaposvári Jézus Szíve-templomba helyezett Horváth Lóránt atyának szinte első dolga volt, hogy készítsen egy informatív lapot, az Echot, melyben nagyívű válogatást közöl az országos médiában megjelent írásokból, fűszerezve azokat helyi történetekkel, hírekkel – fejet hajtva az irodalmi és művészeti alkotások előtt is. Tehát van remény, ám az affinitás tovább erősödhetne.