Az okostelefonok megjelenésével megváltozott a világ. Nem csupán a felnőttek feje lóg folyamatosan lefelé a képernyőt bámulva, hanem a gyerekeké is, akik a boomereket, azaz a mai nagyszülők generációját, sőt a fiatalabb korosztályt is megszégyenítően kezelik az okos eszközöket. Van úgy, hogy a szülők vagy a nagyik körében határtalan büszkeség tárgyát képezi, hogy a néhány éves csemete jobban ért a telefon kezeléséhez, mint a felnőttek, de ott van a másik eset is. Egyre gyakrabban okoz fejtörést a nagyok világában, ha a kicsi túlzottan is ráfügg a kézben tartható képernyőre. A telefon ma már fegyver a szülő kezében. Lehet fenyegetőzni a megvonásával, de ha úgy adódik, akkor a telefon arra is használható, hogy lefoglalja a hisztiző gyereket. A kütyüvilág nagyjaiként számon tartott kölykök ilyenkor nem egyszerűen egy játékszert kapnak a kezükbe, hanem egy komplett adathalmazt, hovatovább, egyszerűen használható pénztárcát is, amivel másodpercek alatt megszerezhetővé válik számukra bármi, amire vágynak. Talán többen is hallották már a mentegetőzést a gyerektől, hogy ő ugyan nem akart rendelni, egyszerűen csak így sikerült. Van az úgy, hogy a türelmetlen felnőtt inkább nyomja a gyerek kezébe a telefont, mint hogy a család büszkesége végigordítsa a karácsony előtti nagybevásárlást. Még talán érthető is ez valamelyest. Most, az ünnep előtti készülődés időszakában különösen sok példát látunk erre. Nem árt azonban óvatosnak lenni, ha a gyerek kezébe adjuk az elektronikus pénztárcaként is használt telefont, mert a kis költségvetésű kiskarácsony és a játékokban bővelkedő nagykarácsony között alig van különbség. Mindössze néhány pöccintés, amitől aztán könnyű lesz bepöccenni.