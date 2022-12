– Az év utolsó hónapjában 20-25 százalékkal több virsli kerül a kosarakba, mint más hónapokban – derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Húsiparosok Szövetségének tájékoztatójából.

– Malachúst, szalonnát és kocsonyahúst is vettünk – mondta Sárvári György sorban állás közben az egyik kaposvári belvárosi húsboltban. – Szerintem finom ételt jó alapanyagból lehet készíteni, s nagy könnyebbség, hogy egy helyen sok mindent megvásárolhatunk. Szilveszter előtt azért még néhány boltba egészen bizonyosan elmegyünk.

Pusztai Mónika, a húsüzlet eladója azt mondta: már kora délelőtt beindult a forgalom, aki teheti, időben ráhangolódik a szilveszterre.

Ponekker László, a kaposvári Privát Hús Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: ha csak az utóbbi egy évet nézzük, rengeteg változás zajlott le a kereskedelemben is, de az évbúcsúztató vásárlói szokások idén is hasonlóak, mint az előző években. Négyfajta virs­lit kínálnak, az olcsóbb műbelesen kívül nagy mennyiség fogy a juhbelesből. A vevők keresik a debrecenit, a kocsonyának való húst, és sok családban malachús nélkül elképzelhetetlen az óévbúcsúztatás. – A finom falatokhoz és helyi ízekhez 30 éve és most is kötődnek a vásárlók – mondta. – A közelgő ünnep már látszik a forgalmon: a vevők a múlt héten még átlag nagyjából 6000 forintot fordítottak vásárlásra, szilveszter előtt 9-10 ezer forintot költenek az üzletben. Olyanok is vannak, akik nagyobb családdal vagy baráti társaságban köszöntik az újévet, s ezért lényegesen nagyobb mennyiségű húsra van szükségük, így több mint 20 ezer forintot hagynak a kasszában.

A helyi vevőkön kívül a környező településekről is rendszeresen érkeznek hozzájuk vásárlók. A kaposvári cég négy üzletet tart fenn, több áruházláncnak szállítanak, s így az ország távoli településein is kaphatóak a somogyi termékek.

Prohászka Balázs, a Kometa ügyvezető-helyettese közölte: a húskészítmények között az év vége, a december slágerterméke a virsli. A Kometa kiszállítása ebben a hónapban meghaladta a 200 tonnát.

Túl sok okunk nincs a jókedvre, hiszen egy év alatt 20-30 százalékkal drágultak az évbúcsúztató menü alapanyagai.

Nem mind virsli, ami annak látszik

Butor Sándor, a nagyatádi Atád Coop Zrt. cégvezetője közölte: a friss malac-, illetve kocsonyahúson kívül debrecenit és virslit is forgalmaznak. Utóbbiból jobban fogy az olcsóbb változat, de a juhbelesre is van kereslet.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Húsiparosok Szövetségének tájékoztatása szerint hazánkban az éves virslieladás 34 ezer tonna körül van, jellemzően decemberben fogy a legtöbb belőle. A koronavírus-járvány óta alapvetően előrecsomagolt terméket választanak a fogyasztók. – A virs­lire vonatkozó előírások közül a legfontosabb a hústartalom: a késztermékre vonatkoztatva legalább 51 százalék – közölték. – Ha a hústartalom alacsonyabb vagy 10 százaléknál több a mechanikailag lefejtett hús a termékben, az már nem nevezhető virslinek.