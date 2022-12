Három évvel ezelőtt, a Covid- időszak előtt rendezték meg utoljára karácsonyi koncertjüket a Szent Imre-templomban, így most minden eddiginél szélesebb repertoárral készültek. – Akinek a lelkében zene van, az boldog ember, és képes arra, hogy másokat is örömre hangoljon – mondta köszöntő beszédében Varga László megyés püspök. – Akit örömre hangoltak, az pedig növekedni fog a szeretetben.

Varga Bálint, az intézmény igazgatója a zenevilágnapi rendezvényre utalva köszöntötte a koncert résztvevőit. – A zene az kell!, hangzott el októberi rendezvényünkön – mondta –, mely iskolánk életében fontos szerepet tölt be, üdítő a testnek és a léleknek egyaránt. Úgy érzem, a közösségi alkalmakra is nagy igény van, és ennek szellemében tevékenykedünk – tette hozzá Varga Bálint.

Zenei utazásra hívták a vendégeket

Sarkadi Kiss János, a Csiky Gergely Színház színművésze Ady Endre Karácsony című versét, majd két mesét adott elő. – Örülünk, hogy újra bemutatkozhattunk a közönség előtt, és zenei utazásra hívhattuk az érdeklődőket – mondta Bogáthy Gábor, a koncert szervezője, aki kiemelte Rozina Gábor karnagy és Kalocsainé Pintér Mónika kórusvezető munkáját.