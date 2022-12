A középkori emberek számára a zarándoklat volt az utazás egyetlen formája a katonáskodáson kívül, mert többségük a falu határát sem hagyta el, legfeljebb a szomszéd vásárig jutottak el. A zarándoklat egyik formája a vezeklés volt, ami által bűnbocsánatot nyert az utazó. Egyes törvényszegők számára büntetés volt az út, ugyanis a városi börtönökben kevés volt a hely. Gyalog járták be Európát, akár fél évig úton voltak, és zarándokházakban, közös hálótermekben szálltak meg. 1350-ben egy firenzei krónikás feljegyezte, hogy a magyar és a német zarándokok nagy tömegben érkeztek, a szabadban aludtak, és a mezőn tüzeket gyújtottak a hideg ellen.

Ezzel szemben egy lovagi zarándoklat igazi turistaút volt, nagy kísérettel, ajándékok szórásával és gyakran politikai célzattal. A magyarok egyébként is összekötötték néha a zarándoklatot az üzlettel, például lovakat adtak el Velence környékén. Csak a legtehetősebb arisztokraták jutottak el a Szentföldre, mert ehhez hajót vagy hajón helyet kellett bérelni. A legfontosabb úti cél Rómában Szent Péter sírja, és Santiago de Compostellában Szent Jakab sírja volt, valamint hétévente Aachenben is rendeztek nagy zarándokutakat. A korabeli Európát behálózták a zarándoklatok útvonalai, és egy-egy külföldi út kidomborította a társadalmi különbségeket. Magyarországon a legnépszerűbb zarándokhelynek Szent László nagyváradi nyughelye számított.

Fotó: Lang Róbert

Feleséggyilkosságért vezekelt a zarándok



A középkori utazóknak nem voltak személyes okmányai, de menlevélre szükségük volt. Egy idős, beteg ember maga helyett megfizethetett egy másik zarándokot, hogy a nevében induljon útnak. Hazaérve a vezeklőknek a helyszínen kitöltött dokumentumokkal kellett bizonyítania, hogy a törvény előírta zarándoklatot valóban teljesítették. Az első ismert magyar vezeklő egy férj volt, aki 1300-ban megölte a feleségét. Ezután megegyezett az apósával, vérdíjat fizetett, majd vezeklésül Aachenbe és Rómába kellett zarándokolnia bűnbocsánatért.

A magyar lovagi zarándokok közül ismert Tari Lőrinc vagy Krizsafán fia György neve, akik egészen Írországig eljutottak, de Cillei Ulrik vagy Corvin János is elutazott egy nagyobb zarándokútra.



A magyarokat messziről megismerték



A magyarokat már messziről megismerték az ágas formájú keresztjeikről, az eltérő ruházatukról. Csoportjaik feltűnően nagy gyertyákat vittek, ezekbe pénzérméket helyeztek – írta le a történelmi Magyarországról érkező zarándokok alakját Csukovits Enikő, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat történésze. Előadását Polgár Tamás, a MNL Somogy Megyei Levéltárának igazgatója nyitotta meg. A levéltár ugyanis évek óta a Magyar Történelmi Társulat somogyi csoportjával, és a Táncsics Mihály Gimnáziummal közösen szervezi a rendhagyó történelemórákat. A céljuk, hogy hiteles előadók számoljanak be a kutatásaikról, és ezen keresztül megszeressék a fiatalok a történelmet, majd a múlt iránt érdeklődők a felvetett témáknak később utánanézzenek.