Telt ház van most is, emelkedett a hangulat, s az egekbe emelő, lélekfürösztő muzsika mellett történeteket villant fel régmúlt korokból. Többek között Bach, Vivaldi, Sosztakovics életművének egy-egy szelete kerül nagyító alá, jópofa sztorik randevúznak egymással. Olyanok, amelyekről csak a legavatottabbak hallottak-olvastak. Mosolyra mozdul a száj, meglepetés ül ki az arcokra. Az orgonaművész egy-egy számot követően, tenyerét egymásnak tapasztva mélyen meghajol. Szíve tele van örömmel és hálával, csakúgy, mint a miénk.

Az egyik komponista kapcsán diszkréten azt is megpendíti: meg akarjuk úszni az életet, nem akarunk élni a kihívásokkal? S arra is figyelmeztet: bizony érdemes elgondolkodni azon, vajon mihez kezdünk azokkal az élményekkel, amelyekkel életünk során szembesültünk. Lehet, hogy másoknak provokatív a felvetés, nekem a legtermészetesebb: mit kezdenénk azzal a helyzettel, ha Jézus betoppanna közénk? Tudnánk-e jobban szeretni környezetünket? Egyáltalán: az Úr eljövetelével változna-e valami? Az orgonaművész azt tanácsolja, kezdjük magunkon a változást, hiszen elfeledtük, hogy a szomszédunk is ember. Ne várakozzunk tovább, kezdjük el szeretni – buzdítja közönségét, s bevallja: neki sok baja van a szomszédjával. Imád flexelni, de nem zavarja, hogy ezzel zavarja a környezetét, mivel lehetetlen időpontokra jön rá a bónája. Próbálta már jelezni felé, de sajnos oda se neki. Az orgonista elmesélte az egyik barátjának, mitől szenved egy ideje a család, azt remélve, megoldásként biztos előrukkol majd valami megoldással. Nem csalatkozott. A barát azt tanácsolta: a hétvégén vigye ki az udvarra szeretett hangszerét, fordítsa a szomszéd telek felé, és a legnagyobb hangerővel kezdje el játszani Kasza Tibor Költözz el! című számát. Az orgonaművész úgy kommentálta: van benne erő, érdemes meghallgatni!

Mivel nem vagyok képben Kasza Tibit illetően (sem) – gondolom, a publikum nagy része előtt ugyancsak ismeretlen e szám –, még a koncert estéjén rákerestem a neten a javasolt dalra, s jót derültem: „Egyszer a fejedre húzom, meglásd a kukád / Ha hajnal 3-kor megint ugat a kutyád! / Amikor kora reggel ébredek a flexre! / Olyankor anyádékkal gondolok a szexre. / Hát kérlek, költözz el! / Kérlek, költözz el! / Kérlek, költözz el! / Boldogítsál mást! / Kérlek, költözz el! / Kérlek, költözz el!” s így tovább…

Rákász Gergely nyilván nem élt a barát javaslatával, ám nemcsak ő fogadta meg, velünk is megfogadtatta, hogy az újévben – ha eddig nem tettük volna – tudatosan elkezdjük szeretni a szomszédunkat.

Várjunk csak! Mennyi dolgunk lesz? Egy jobbról, egy balról, egy alulról, egy felülről, egy szemből… Van tehát teendő bőven, ám az ellenségszeretet gyakorlása hatékony módszer. Nemcsak azért, mert a Biblia is felhívja rá a figyelmet, hanem azért, mert aki így tesz, az egy idő után érzi: van értelme az ellenségért elmondott imának, mert valóban megváltozik a kényelmetlen, netán megoldhatatlannak tűnő helyzet. Akár egy flexelő szomszéd esetében is.