Szent Lúcia 283–304 között élt Siracusaban. Neve alapján fényhozóként tisztelték, a „lux”, vagyis fény szóból eredően. A szembetegségben szenvedők, vakok, az utcanők, és a hegyes szerszámmal dolgozók védőszentje. A magyar kultúrában alakja a varázslással, boszorkánysággal fonódott össze.

– Szenna környékén a „kotyolás” maradt fenn Luca napjához kötődően, amely egy dramatikus, adománykérő játék – mondta Farkas Gergely, a Szennai Skanzen múzeumpedagógusa. – Egy rigmusos dalocska tartozik hozzá. A tojáshoz kapcsolódik, vagyis termékenységvarázslás, amelyet a férfiak végeztek.

– A termékenységen kívül a tisztaság is ehhez a naphoz kapcsolódik, a ház tisztítása, felkészítése a karácsonyra. Egyes helyeken Márton-napról maradt lúdtollal megtisztították a sarkokat, hogy a betegségeket messze űzzék a házból – tette hozzá. A tyúkoknak és a tojásnak, mint termékenység szimbólumnak nagy szerepe volt az emberek mindennapjaiban, hiszen a legfontosabb fehérjeforrás volt. Hűtőszekrény hiányában nem tudták sokáig tárolni a húst, ezért volt fontos, hogy következő évben is legyen sok tojás.

A zselicszentpáli Kurucz Ferencné a mai napig tartja a Luca-napi hagyományokat. – Luca napján nem szabad elmenni otthonról, hogy a jószágok se csavarogjanak el – mondta. – Varrni nem szabad, mert akkor bevarrjuk a tyúkok fenekét és nem tojnak jövőre. Tojást sem szabad kiadni aznap. Édesanyám mesélte, hogy a szomszédjukban egyszer megkívánta a kisgyerek a tojást, amiért a szomszédba mentek. Nem is tojtak a következő évben a tyúkok. Nekem idén a tizenhétből kilencet leölt valami ragadozó madár, gondolkodhatok, tavaly milyen volt a Luca-nap – árulta el az asszony, aki az időjárást is figyeli egészen karácsonyig, hogy megtudja, milyen lesz a következő év. – Egész nap figyelem, aztán feljegyzem egy kockás papírra, amit a következő évi naptáramba is beleteszek, hogy tudjam, melyik hónap lesz csapadékos – mondta.

Nem volt nehéz kideríteni, tulajdonképpen ki a boszorkány

– Egyes helyeken hagymát szedtek tizenkét darabra Luca napján, abból próbálták megállapítani, hogy milyen időjárás várható. Aki efféle varázslással élt, könnyű volt ráfogni, hogy boszorkány – mondta Farkas Gergely, aki szerint napjainkban már nehéz az úgynevezett „kisfarsangot” megtartani, ami tulajdonképpen az adventi böjt előtti idő, a disznóvágások ideje volt. – Az emberek lélekben és testileg is felkészültek a böjttel a karácsonyra – mondta. – Azt vallották, hogy csak így láthatják meg a boszorkányokat karácsony este a lucaszékről, amelyet december 13-án kezdtek készíteni. Nem volt nehéz kideríteni, ki a boszorkány, ha valakiről kiderült, hogy hagymahéjjal vagy mással is „varázsol”.

A Luca napján cserépbe ültetett búza a reményt jelképezi, mert a mag a sötét időszakban is kihajt.