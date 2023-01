Fülöp Péter, a teátrum igazgatója megkeresésünkre elmondta, a színház két hét téli szünetet tart, január 15-től pedig a művészek, a művészeti állomány és a menedzsment is szakmai továbbképzéseken és tréningeken vesz majd részt. Mindezek mellett zajlanak a próbák, a társulat két nagyszínpadi bemutatóval is készül tavaszra, tette hozzá.

Fülöp Péter kiemelte, a kamaraszínházban továbbra is elérhetők lesznek azok a programok, melyeket a korábban bezárt Együd Árpád Kulturális Központból és a Szivárvány Kultúrpalotából „fogadott be” a színház. Az épületben tartja foglalkozásait az Együd művészeti iskola egy része, valamint a Somogy Táncegyüttes is. A teátrum igazgatója hozzátette, a kamaraszínházban játszott előadásokat januárban és februárban is megtartják majd.

Programokkal teli hétvégéket, bérletszünetes eladásokat a nagyszínpadra is terveznek a következő két hónapban. Január 21-én és 22-én a Meseautóval és A Riviéra vadorzóival várják az érdeklődőket. Január 23-án is megtelik a színház a városnapi ünnepségen. Az ünnepi közgyűlésen megemlékeznek majd arról, hogy 150 évvel ezelőtt nyilvánították rendezett tanácsú várossá Kaposvárt és átadják a díszpolgári kitüntetést is.



Márciustól lesznek újabb bemutatók

Fülöp Péter igazgató arról is beszélt lapunknak, hogy a mozirajongók sem maradnak filmek nélkül a következő hetekben. A Szivárvány Kultúrpalotából „átköltöztetett” Artmozi továbbra is működik a színházban. A teátrum igazgatója hangsúlyozta, jelentős megtakarítást jelent az intézménynek ez a néhány hetes változás. A döntésnél azonban azt is figyelembe vették, hogy a nézőknek ne legyen kellemetlen élmény színházba járni a hűvösebb estéken. Hozzátette, novemberben és decemberben a közönség jól tudott alkalmazkodni a megváltozott színházi körülményekhez. A tervek szerint a nagyszínpadon várhatóan március elsejétől lesznek rendszeres előadások és újabb bemutatók.