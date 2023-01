Kérdéseket tesz fel és válaszokat keres rájuk az immáron 21 éve kommunikációs tréner Szabó Gábor. Az érdeklődők a közelmúltban az életerő nyomába eredtek az előadóval, aki egy betegség miatt teljesen elvesztette a látását.

– Egy 3–5 év közötti gyerek egész nap pörög, amint reggel felébred, nekiindul és az Isten kegyelmezzen a körülötte lévőknek – szemléltette viccesen a gyermekek életerejét Szabó Gábor, aki úgy látja, az életkor előrehaladtával csökken az életerő, ám szerinte ez nem is a korral, hanem a felfogással hozható inkább kapcsolatba. – A valódi életerő innen ered – mutatott a halántékára az előadó, aki úgy véli, az élni akarás generálja az életerőt. Szerinte a gyerekek jobban akarnak élni, mint a felnőttek, akiket kategóriákba sorolt Szabó Gábor.

– Az egyik élni akar, a másik meg akar halni, ám szerencsére ebből van a legkevesebb – mondta. – S van egy harmadik típus is: a mártír. Akiben kevés az életerő, abban túlteng a mártírság. A mártírság lényege a szenvedés. Mindenkiben van egy kis mártírság, de sokféleképpen lehet szenvedni. A mártírságot az ok és az okozat viszonya okozza. Az ok az akarat érvényesítése, az okozat pedig az, ami akaratunk ellenére történik. Az életerő azon múlik, mennyire tud valaki ok lenni.

Ezért Szabó Gábor szerint meg kell tanulni oknak lenni, bár az iskola pont az ellenkezőjére oktat. Arra kérte a hallgatóságot, hogy otthon írják le azokat az életterületeket, amelyekben okozatként szerepelnek és jelöljék meg azt, ahol okok tudnának lenni.

– Például: nem tudok sportolni járni, de napi öt fekvőtámaszt minden körülmény között le tudok nyomni – tette hozzá a tréner, aki rámutatott a gyakorlat céljára is: a figyelem átirányítása arról, hogy képtelenek vagyunk valamit megtenni arra, hogy ezt is és azt is megtehetjük. – Ettől kezd visszatérni az életerő – adta meg a választ a feltett kérdésre.

A gyerekek és a felnőttek között az a különbség, hogy a gyerekek az örömre összpontosítanak. A felnőttek inkább a fájdalomra koncentrálnak. – Ezért meg kell találnunk, mi szerez számunkra örömöt – hívta fel a figyelmet. – Szórakozás, amit indok nélkül teszünk. Oknak lenni az igazi küldetésünk. Olyan tevékenységet kell találnunk, amit muszáj örömként hajszolnunk, de arra különösen vigyázni kell, hogy ne váljunk függővé. Három függőségnek nincs mellékhatása: az alkotásnak, a segítségnyújtásnak, és a saját korlátaink legyőzésének – ismertette Szabó Gábor, aki szerint semmit nem szabad túl komolyan vennünk, mert a komolyság jutalma csupán a fájdalom, ami önmagát generálja újra és újra.