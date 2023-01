A Kaposvár-Somogy tehetségsegítő tanács egyesületének művészeti tagozata szervezte a hangversenyt, amelyen a zenetanárok mutatkoztak be Nagy Tamás igazgató köszöntőjét követően.

– Szerettünk volna azoknak a mestereknek egy bemutatkozási lehetőséget kínálni, akik mindent megtesznek azért, hogy a tehetséges fiatalok zenei pályáját segítsék – mondta el Sárdi Péter, a Kaposvár-Somogy tehetségsegítő tanács egyesület elnöke. Sárdi Péter hozzátette, a közeljövőben a marcali zeneiskola oktatói is bemutatkoznak a nagyközönség előtt.

– Régi hagyomány nálunk, hogy a vármegye oktatói, művésztanárai egy koncerten mutatkoznak be minden évben – mondta el Nagy Tamás, a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatója. Hozzátette azt is, hogy 2021 novemberében volt a legutóbbi fellépésük. – A koronavírus-járványban beszűkültek a kapcsolatok, ezzel a rendezvénnyel is szerettük volna újra az intézményekben dolgozó kollégákat közelebb hozni egymáshoz – emelte ki az igazgató.