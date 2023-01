A Zákányi Kálmán Sportcsarnok levegőjét, ezúttal nem izzadtságszag, hanem isteni kolbászok illata tölti meg február 10. és 12. között, ugyanis ekkor tartják a 13-ik Fonyódi Kolbászfesztivált. Lesz ott minden, mi szem, szájnak ingere, s még annál is több!

Két színpadon váltáják egymást a fellépők, akik gondoskodnak arról, hogy ne csak jóllalkjon, akik a kolbászok rengetegében kalandozik, de jó is legyen a hangulata. Fellép a legendás Soho Partyból ismert DJ Náksi, de Fonyódon zenél majd Peat Jr.&Fernando Sheelával kiegészülve, a Rio, Silver. Repül majd a pöttyös labda Dévényi Tibi bácsi jóvoltából és lesz pöttyös kendő is, hiszen Nagy Feró is színpadra lép a kolbászfesztiválon. De a fiatal korosztály kedvence Regán Lili is részt vesz a téli Balaton legnagyobb gasztronómiai rendezvényén és Somogyba látogat ismét Lotfi Begi, aki magával hozzá Kollányi Zsuzsit is. A közönségkedvenc Delta zenekar bulija is jó szórakozást és önfeledt táncot ígér, s ne feledkezzünk meg Rudán Joe koncertjéről. A legnagyobb slágereket pörgeti majd Dj. Dominique, valamint gondoskodnak arról, hogy egy percig se maradjon a közönség zene nélkül DJ Forkman és DJ Tib.

Korlátozott számban várják csapatok, baráti társaságok, egyesületek, jelentkezését a már hagyományossá vált szombati kolbásztöltő versenyre.

A fesztiválon helyet kapnak a legjobb magyar kézművesek portékái és bemutatói a termelői piacon.



