Hetven felett is örök fiatal, s szerinte az elismerések arra ösztönöznek, hogy még jobban teljesítsen. – Aki szereti a hazáját, szeresse Magyarország történelmét is, és aki nem becsüli a múltját, azt a jövő sem fogja becsülni – osztotta meg gondolatait velünk Nagy József, aki huszonhárom éve állt huszárnak, akkor lépett be a Somogyi Huszár- és Hagyományőrző Egyesület csapatába.

– Már kisiskolásként vonzottak a történelmi regények, Gárdonyi Géza Láthatatlan emberét a nagymamám kajszibarackfáján ülve olvastam ki – emlékezett vissza Nagy József. – Az olvasottak alapján íjat készítettem, és azzal próbáltam az engem kinevető őzekre vadászni a Mátrában. Ekkor mindössze hatéves voltam. Később sem csitult a történelem iránti rajongásom. A kedvenc korszakom az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Magyarérettségin Petőfi forradalmi költészetét húztam. Egy mondatot mondtam róla, majd elszavaltam egy versét. Aztán újra egy mondat és egy vers. A vizsgabizottság nem is hallgatott végig, és már meg is kaptam az ötöst. Bevallom, ha Ady költészetét húzom, nem lett volna sikerem – nevetett Nagy József, akinek 1848 iránti érdeklődése alapozta meg szakmai éltét is. A huszárok és lovak iránti rajongása az állatorvosi szakma felé terelte. Így került Kaposvárra.

– Nem tartom magam szuper lovasnak, de van lovam. Sajnos ma már egyre több rendezvényre ló nélkül hívnak bennünket, pedig az egyesületünkben több lovashuszár is van. Sosem számoltam, hogy a 2000-től tartó huszárpályafutásom óta mennyi rendezvényen vettem részt. Közlegényként léptem be, majd főhadnagy, aztán kapitány, végül őrnagy lettem. Míg élt a feleségem, gyakran elkísért a rendezvényekre. Megállapította, hogy mundérban máshogy tartom magam – mondta.

Sajnos, napjainkra egyre csak magasabb a somogyi huszárok átlagéletkora. 28 éves apuka az egyesület legfiatalabb tagja. – Nehéz motiválni a fiatalokat, és nehéz versenyezni az internettel, az okostelefonokkal és számítógépekkel. A huszárviselet sem olcsó mulatság. A fiúkat egyre kevésbé vonzza a lovaglás, inkább a lányok érdeklődnek iránta. Van is egy kis huszárcsapatunk, kizárólag lányokból – mesélte az őrnagy. Arról is beszélt: amerre járnak, mindenütt feltűnést keltenek.

– Egyszer a budai várban leültünk a bajtársammal egy padra. Ha mindenkitől csupán egy eurót kérünk, aki oda jött fotózkodni, milliomosként kelünk fel a padról – nevetett. – Sokszor kérdeznek is tőlünk az emberek, a viseletünkkel, a 48-as szabadságharccal kapcsolatosan. Még egyetlen kérdés sem fogott ki rajtam. Hatezer kötetes könyvtáram van, a könyvek jelentős része a kedvenc történelmi korszakomról szól. A viseletről is tudok mindent és úgy hordom, ahogy kell: a mentét a bal vállra vetve, hogy pajzsként védje a lovat irányító karomat. A zsinórzat is olyan minőségű, hogy a kardvágástól védjen, bár napjainkban erre szerencsére nincs szükség – sorolta az egymillió forintos huszárruha erényeit.

Mozgalmas a somogyi huszárok évkezdete: a vármegye napja után a hősök napja és a kaposvári városnap is közeleg. A hónap végén Erdélybe utaznak huszároktatásra. A Magyar Huszár és Hagyományőrző Szövetség törzstisztjeként a szövetség becsületbíróságának tagja és az erdélyi kapcsolatokért is ő felel. Torján kétszer is díszpolgárrá választották. Ha teheti, beül az autóba, és meglátogatja erdélyi barátait, az ottani huszárokat és a helyi plébánost, akivel szoros barátságba került a huszárságnak köszönhetően.

Eb a csatatéren

Nagy József egyik legkedvesebb emléke a pákozdi csata emlékére megrendezett ütközet volt, ám egy cinkotai rendezvény is elevenen él emlékezetében. – Egy csatajelenetben vettünk részt az egyik bajtársammal. Mivel ló nélkül érkeztünk és nem volt tüzérség az ágyúkhoz, beálltunk tüzérnek. Az ágyúban nem volt lőszer, de a gyújtózsinórt már meggyújtottuk, amikor egy kóbor kutya betévedt a harctér közepére. Az ágyúdörrenés sem zavarta, sértődötten nézett ránk, hogy megzavartuk a bóklászásában – mesélte a huszárőrnagy.