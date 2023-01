Beck Zoltán elmondta, hogy már az 1700-as években szerepelt térképeken a böhönyei szőlőterület. 1848-ban Jellasics horvát bán a katonáinak húszezer liter bort rekvirált a szőlősgazdáktól. A régi pincét megvásárlást követően alapfalakig lebontották és most egy háromszintes hotel várja a vendégeket, mint a Dél-Balatoni borvidék leg délibb állomása. Több rendezvényt tartottak a múlt évi avatás óta. (esküvők, szilveszteri bál, vendégekkel közös élmény-disznóölés többek közt). Most pedig több helyszínről is érkeztek vendégek a Dunántúlról.

Vig Zsolt miháldi borász hat féle bort hozott bemutatásra, kóstolásra. Mindegyiknél elmondta készítésének munkafolyamatát. Még a nem boros gazdák is nagy érdeklődéssel hallgatták élmény dús előadását, miközben ízlelgették a miháldi hegy zamatos levét. Háromféle böhönyei bort is megkóstolhattak, sőt az Irsai-pálinkát is.

Időközben megérkezett a marhapörkölt, így még nagyobb huzattal fogadták a borokat. Tanácskozásra is jutott idő. Felvetődött, hogy az elmúlt évi Írsai Olivér borok a hagyományos kezelés ellenére is savasabbak lettek, valamint a rozé borok sötétebb árnyalatúak. Az okát nem tudták eldönteni. A borkóstolókat követően pohárral a kezükben mentek meglátogatni a 170 éves, 130 méter hosszú pincét. Jól sejtették, hogy már pár hordót rejteget a pince. Visszatérés után megtekintették a nagyteremben elhelyezett, 1880-ban faragott 1290 kg-os prés szépen díszített nyomó gerendáját, valamint megtekinthették 15 szobát is a két felső szinten.

A záró akkordként megkóstolhattak egy miháldi 2012-es Merlot bort is, amiből – nem véletlenül – többen is repetáztak. Összegzésként többen is mondták, hogy hasznos volt az est és még többször is jó lenne ilyen kötetlen borásztalálkozót tartani.