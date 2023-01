A magyar Bocuse csapat az európai válogatón elért második helyezéssel érkezett a gasztronómia fővárosába. A csapat élén Dalnoki Bence, a novemberben immár két Michelin-csillaggal értékelt Stand Étterem sous chefje állt, akinek munkáját Nyikos Patrik segítette commis-ként. A coach feladatait Széll Tamás látta el, míg a csapat elnöke Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke.

A Bocuse d’Or lyoni döntőjén a szokott módon két ételt kellett készíteniük a csapatoknak: egy látványos tálat, amelyet először egyben, majd tányérra tálalva kellett prezentálni. A csapatoknak ördöghalból (kívül ronda, belül finom hal), fekete kagyló és Szent Jakab-kagyló felhasználásával kellett lenyűgözniük a zsűri tagjait. A 2023-as lyoni döntő másik feladata egy háromfogásos gyermekmenü volt tizenöt főre. A három fogás mindegyikében kellett szerepelnie a töknek, az előételnek vegánnak kellett lenni, a főételben pedig kötelezően tojás is szerepelt.

A magyar csapat a második versenynap második rajtolójaként indult hétfőn reggel. Több somogyi szakember is nyomon követte munkájukat, Németh Krisztián, a Hotel Kardosfa igazgatója, korábbi séfje és Ható András, a Marcali Mester Étterem tulajdonosa. – A közel félszáz tagú szurkolótáborra rá kellett szólniuk a szervezőknek, annyira lelkesen szurkoltak a magyar csapatnak – mondta el Németh Krisztián. Hozzátette: a dánok után kezdte meg a hazai csapat tálalni a főételt, ennek elkészítésére öt és fél óra állt rendelkezésre. – Nagyon tetszett a szakmai zsűrinek az almát megformázó tökmousse – mesélte a Hotel Kardosfa igazgatója.

– Több napja vagyunk már kint a világ legjobb szakácsai között, és tanulni jöttünk, hogy lássuk, egy alapanyagot hányféleképpen lehet elkészíteni – mondta el Ható András. Hozzátette: egy érdekes konyhatechnikai kiállítást is megnéztek, az idei rendezvényen több mint 4000 szakmai kiállító volt jelen a lyoni expón.

Németh Krisztián szerint, aki a Hotel Kardosfa korábbi séfje is volt, és a szakma szerint is hatalmas elismerés a hazai gasztronómiának és a magyar csapatnak is, hogy a verseny történetében először dobogóra állhatott a világ legfelkészültebb szakácsainak mezőnyében. A magyar csapat négy hónapja edzett a versenyre, újra és újra előkészítették, grammra kimérték az alapanyagokat, úgy, ahogy a versenyelőírások engedik, s a felkészülés során minden nap le is főzték a versenytányérokat.