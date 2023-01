Társasjáték-kiadók és -forgalmazók közreműködésével a Kulturális Korzóban hatalmas társasjáték-asztalképek épültek fel, grafikakiállítás került a falakra, és családi nyomkereső játék is segített elmélyülni a modern társasjátékok világában.

A Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nkft. Társasbázis közösségének animátor játékmestere, Zsirai Tibor „Platón csak tudja” címmel interaktív előadást is tartott játékos példákkal a társasjátékok különböző készségeket és kompetenciákat fejlesztő hatásairól. A marcali Társasbázis tagjainak segítségével több mint száz különböző játékot ki is próbálhattak az érdeklődők, köztük a saját fejlesztésű, helyi értékek és hungarikumok megismerésére épülő óriás társasjátékot, a „Virágos rétet” is. A Régió Játék közreműködésével társasjátékvásárt is szervezett az észak-somogyi kulturális intézmény.A négynapos játékos program bajnoki összecsapást is kínált a különleges kihívást vállaló iskolások számára. A FONTANUS Tudományos Módszertani Kutató- és Oktatási Központ „COMe to Play!” kampányában, Marcali általános és középiskolái 10-10 doboz Castle of Mind társasjátékkal gazdagodtak. Ebben a fejlesztőjátékban mérhették össze tudásukat a jelentkezők az I. Marcali Castle of Mind Bajnokság keretében.