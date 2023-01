Nagy szívfájdalma, hogy egyre többen vágják ki a szőlőt és hagynak fel a hobbiborászattal. A négy tagú szakmai zsűri csütörtökön bírálta a fehér-vörös-és rosé borokat. Szombat este adták át a bronz, ezüst, arany minősítéseket, valamint a Kaposvári Sporthorgász Egyesület, a Főnix Nagyasszonyok, a Kaposfüredi részönkormányzat és a Somogyi Hírlap különdíját. Szerkesztőségünk a szakmai grémium javaslatára a batéi Kollega Tibor kékfrankos rosé borát találta a legfinomabbnak. Az eredményhirdetést követően a helyi plébános megáldotta a borokat, majd egy szendvicsvacsorán közösen megkóstolták a nedűket. Kreka Ferenc a zsűri tagja az eredményhirdetésen elmondta: a 48 mintából tizennégyet nem díjaztak. – Nagyon kitűnő borokat is kóstolhattunk, merjenek bátran kénezni és nagyon fontos, hogy szüretkor a must 32 Celsius foknál ne legyen magasabb, mert akkor a savak elégnek és nem lesz jó a borunk – emelte ki a nemzetközi borbíró, aki számos tanáccsal is ellátta a szőlősgazdákat.