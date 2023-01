A reformkor hajnala volt ez, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy egy évszázaddal korábban, a török idők végén a megye népessége döntő részét elvesztette, mindössze 18 ezren lakták. Innen indult gyarapodásnak a térség.

Hamarosan egy új virtuális kiállításon keresztül mutatják be a korabeli Somogy vármegyét és településeit a MNL Somogy Vármegyei Levéltárának honlapján. Betérhetünk egy korabeli szolgabíró házába, és kiválaszthatjuk a polcokon, hogy milyen iratokat szeretnénk megtekinteni. Bemutatják, hogy a településeknek milyen pecsétjeik voltak az 1820–40 as években, közzéteszik az összeírásokat, a nemzetőrlistákat és honvédállítási lajstromokat is, számolt be erről Polgár Tamás, a kaposvári levéltár igazgatója. 1853-ban végezték ki Noszlopy Gáspárt, ennek évfordulójára a levéltárban az idén összeállítanak egy forráskiadványt a kormánybiztos irataiból, a kiadott rendeleteiből és röplapjaiból, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára irataiból is válogatnak a gyűjteménybe. Az idén az erről szóló könyvet már kézbe vehetik az olvasók, valamint elektronikus formában is megtalálhatják majd a levéltár honlapján. Andrássy Antal, a kaposvári levéltár korábbi igazgatója írt monográfiát Noszlopyról, de az általa feldolgozott iratokat egyben még nem adták ki, ez újdonságnak számít.

Más levéltárak is szolgáltattak a műhöz dokumentumokat, mert Noszlopy maga is és a serege is nagy utat járt be, még a Balatonon is áteveztek.