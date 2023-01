A végül megosztott első helyen végzett marcali „Értékmentők” csapata ezúttal a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházában mutatta be, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Erre az alkalomra nemcsak az osztálytársaikat, hanem a szülőket, és az érdeklődőket is meghívták a városból. A témáról és a versenyről a felkészítő tanáruk, Szaka Zsolt számolt be a megjelenteknek, majd pedig a diákok vetített-képeselőadás keretében ismertették a „Greenwashing”, azaz a „zöldre mosás, zöldre festés” törekvéseit a világban, hogy tulajdonképpen ezek a törekvések mit is takarnak a valóságban. Olyan kérdéseket boncolgattak, hogy: Mikor beszélünk greenwashingról? Amikor egy cég környezetbarátnak tettei magát, vagy a termékét. A cél: a fogyasztók bizalmának megnyerése egy hamis, vagy nem teljesen tiszta zöld üzenet közlésével, ami fogyasztásra ösztönöz. Eszköze: a megalapozatlan állítás, mi azért jött létre, hogy bizalmat keltsen a termék vagy a szolgáltatás iránt. Mivel az embereknek egyre fontosabb a környezetvédelem, ezért a vásárlók 66 százaléka többet fizetne a környezetbarát termékekért. Azonban több országban foglalkoznak már a zöldre mosás gyakorlatának visszaszorításával, és a döntéshozók is fellépnek ellene. Ezt már az Európai Bizottság is megfogalmazta, sőt az Európai Tanács is megvitatta. Új fogyasztóügyi stratégiára lenne szükség. Magyarországon a Gazdasági Versenyhivatal zöld marketing tájékoztatókkal és fogyasztókat segítő útmutatókkal hívja fel a figyelmet a téma fontosságára. A gyakorlati példák közül a tanulók a TetraPak tejes dobozt mutatták be a dián, ami megújuló csomagolás: tehát rétegekre szedhető, azaz egy részük újrahasznosítható. Valójában a társadalmi szerepvállalást mégis üzletszerzési célokra használják. Az egyik legnagyobb üdítőital forgalmazó már a kupakokat a palackhoz rögzíti a könnyebb újrahasznosítás érdekében, de még mindig a PET-csomagolást használja… De van nagy olyan autógyártó cég és gyorsétterem lánc is amely az emblémáját zöldre cserélte… Sőt még az elektromos járművek közvetett környezeti terhelésének mértéke is vita tárgyát képezi. A bitcoin évi elektronikai szemét kibocsájtása felér néhány kisebb országéval… De számos kereskedelmi cég termékein is félrevezető állítások találhatók. A gimisek beszéltek még a: „Lebomlik-e a bioműanyag, és ha igen, miért nem?” paradoxonról. Ugyanis rávilágítottak, hogy a kukoricakeményítőből készülő zacskók és bevásárlószatyrok valójában kizárólag csak ipari körülmények között, és adott hőfokon képesek lebomlani. Tehát a lebomló és 100 %-ban újrahasznosítható szlogenek szépen hangzanak, de nem teljesen fedik a valóságot… A politika általánosságban beszél a környezetvédelemről, de a gyakorlatban nem tesz semmit. Miközben a függetlennek tűnő, a környezetért aggódó vállalati média „zöldre van mosva”. Miért bűn a greenwasnig? Mert: megzavarja a vásárlókat; azok esnek áldozatául, akik tenni akarnak a jobb jövőért; valamint a félrevezetés egyúttal eltereli az ügyfelek figyelmét a negatív környezeti hatásokról. Öko-e az ECO? Az ECO kifejezés lehet „ecological” vagy „economical”. De nem mindegy! Az EU Ecolabel (ökocímke) intézkedései a kritériumokat jogszabályban rögzítik, valamint független szakértők folyamatosan ellenőrzik ezeket a hangzatos (ECO, BIO, Vegan, Natural stb.) elnevezésű termékeket. Mivel a vásárlás során a másodperc töredéke alatt hozza meg döntését a vásárló. De mit lehet tenni, mi a legjobb megoldás? Az újrahasznosítás, a termékek újbóli használása, vagy megjavítása. De a legfontosabb, hogyha nincs rá szükség, vagy lehet helyettesíteni, akkor ne vegye meg az adott terméket az illető. A marcali gimnazisták hosszú távon azt remélik, hogy a verseny és programsorozat hatására a szemléletformálás érvényesülni fog. Mint kijelentették: „Optimisták vagyunk. Hiszünk abban, hogy bár ez is egy hosszú folyamat, de együtt sikerülhet!” Addig is a legfontosabb a folyamatos tájékozódás és mások tájékoztatása. Továbbá, ha központi megoldás születik a megtévesztő reklámkommunikáció ellehetetlenítésére.