Reggel hétkor kezdődött a munka, utána reggelire, ebédre és vacsorára is a sok feldolgozott finomságból főztek, sütöttek. Volt resztelt máj, sült pecsenye és kocsonya is az asztalon. Pócz József borász elmondta: idén hatodik alkalommal szervezték meg a disznóvágást. Megáldották a szőlővesszőket és vágtak is belőlük, amelyeket meleg helyre vittek és vízbe állítottak. Rügyeiből meg tudják becsülni az idei szőlőtermés mennyiségét.